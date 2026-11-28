Compartilhar Siga GOAL no Google

A derrota do Real Madrid para o Alavés por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, virou uma noite de críticas e polêmica. Após a partida, José Mourinho quebrou o silêncio, atacou o árbitro Soto Grado e revelou os bastidores da substituição de Arda Güler e da permanência de Vinícius Júnior em campo. Depois, assumiu a responsabilidade pela derrota e admitiu que faltou ao time vigor e capacidade para furar a defesa adversária.

Publicidade

Durante a entrevista coletiva após a partida, Mourinho defendeu suas escolhas táticas e explicou que a forma como o adversário jogou o obrigou a buscar soluções diferentes. O Real Madrid enfrentou um time que não procurava ter a posse de bola, mas apostava nas transições ofensivas diretas, o que dificultou a chegada à área e tirou da equipe os espaços que costuma explorar contra outros adversários.

O treinador português explicou que a falta de presença ofensiva suficiente dentro da área do Alavés o levou a pensar em colocar Espi em campo, por considerá-lo uma opção capaz de resolver esse problema. Ele também revelou que, na hora da substituição, a escolha era entre Arda Güler e Vinícius. Segundo Mourinho, a grande semelhança entre as funções de Arda e Bernardo Silva o fez preferir manter o brasileiro, já que, na avaliação dele, o turco e o português podiam cumprir o mesmo papel diante da falta de espaços.

Ao justificar por que não fez mais alterações, Mourinho admitiu que os jogadores do Real Madrid não mostraram o vigor necessário, mas disse que não quis colocar muitos reservas de uma só vez, por temer que isso prejudicasse o equilíbrio e a estrutura do time em campo.

Ele afirmou que não queria fazer mudanças radicais na distribuição dos jogadores, apesar de sentir que faltou à equipe a energia necessária para lidar com o andamento do jogo, algo que precisa ser analisado com cuidado depois de rever a partida várias vezes.

Publicidade Publicidade

Sobre a arbitragem, Mourinho fez críticas claras ao árbitro da partida, por considerar que ele foi permissivo com as faltas e com a perda de tempo. O treinador também reclamou da não aplicação da regra que prevê cartão vermelho direto quando alguém do banco de reservas joga uma bola dentro do campo, e garantiu que o lance aconteceu duas vezes.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

O técnico português seguiu atacando o árbitro, lembrando que ele expulsou Mbappé em uma temporada anterior, depois Vinícius e, por fim, Bellingham, e ironizou a possibilidade de Courtois ser sua vítima na próxima temporada. Para Mourinho, o árbitro gosta de exibir seu poder e de se mostrar como um “monstro”. Ao mesmo tempo, porém, ele ressaltou que o time não perdeu por causa da arbitragem, e sim por causa dos próprios erros.

Mourinho também comentou a expulsão de Jude Bellingham. Ele explicou que, de onde estava, no banco de reservas, achou que o jogador tinha sofrido uma rasteira que justificaria a marcação de pênalti, sobretudo depois que o próprio Bellingham lhe disse isso, o que o levou a acreditar na versão do atleta. Mesmo assim, fez questão de não responsabilizar o árbitro pela derrota.

Publicidade

Ao final de sua fala, Mourinho não demonstrou incômodo com a irritação de Arda Güler ao ser substituído. Pelo contrário, considerou a reação algo positivo, que reflete a vontade do jogador de atuar, e afirmou que gosta de ter jogadores que ficam chateados ao deixar o campo.

O treinador se recusou a transformar a reação da torcida em relação a Vinícius no centro do debate. Segundo ele, o jogador não teve desempenho diferente do restante dos companheiros, e a responsabilidade pela derrota é dele, como técnico, e não de um jogador específico. Mourinho reforçou ainda que precisa rever a partida várias vezes para chegar a respostas claras sobre os motivos da queda.