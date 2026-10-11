O nigeriano havia saído às pressas em direção ao vestiário ainda durante o jogo, depois que o técnico Carles Martinez esgotou suas substituições aos 84 minutos. O que deve ter irritado Boniface, sobretudo, foi a decisão do treinador do Bayer de colocar o meia ofensivo Jonas Hofmann em campo no lugar do centroavante Patrick Schick.

Boniface tinha motivos para esperar sua segunda participação breve nesta temporada. O jogador de 25 anos, terceiro atacante na hierarquia interna do Leverkusen, era, na ausência de Christian Kofane, o único atacante de origem no banco. O primeiro reserva de Schick sofreu uma ruptura de fibras musculares na coxa durante a pausa para seleções, com a seleção de Camarões, e terá de ficar afastado por várias semanas.

Foi mais um duro golpe para Boniface, que, nesta temporada, só havia jogado na primeira rodada, na derrota por 3 a 2 para o SV Elversberg. Foram apenas cinco minutos em campo, nos quais ele ainda deu uma assistência. Questionado após o jogo sobre a saída ríspida do atacante, o ex-capitão Robert Andrich foi breve, mas disse muito: "Não vou dizer nada sobre isso. Para ser sincero, não é um problema meu."

Martinez também reagiu à afronta ao espírito de equipe. "Não percebi isso durante o jogo. Não sei de nada. Se foi assim, vamos conversar com ele", disse, antes de acrescentar: "Entendo que todos os jogadores queiram ajudar a equipe. Ao mesmo tempo, decisões como essas fazem parte do futebol. Naquele momento, optei por aquelas substituições." Simon Rolfes, por sua vez, tentou minimizar o episódio. "Não sei se ele talvez precisasse ir ao banheiro", comentou, com uma piscadela. Ainda assim, o diretor executivo de futebol deixou claro: "Talvez ele tenha ido para o vestiário um pouco cedo demais hoje. Da próxima vez, isso não vai acontecer."

O ano ruim de Victor Boniface

Com sua reação de frustração, Boniface provavelmente se afastou ainda mais da disputa por minutos em campo. O artilheiro da temporada da dobradinha, porém, havia dado a volta por cima de forma impressionante após uma série de lesões e um ano perdido no SV Werder Bremen, onde esteve emprestado e apresentou uma condição física questionável, algo que Rolfes voltou a destacar de forma positiva.

"De modo geral, estou muito satisfeito com a evolução de Boni. Nos últimos meses, ele ficou mais em forma a cada semana. É claro que ainda tem margem para melhorar, e todo jogador quer entrar em campo. Mas, no geral, ele se comporta de maneira totalmente correta e é uma peça importante da equipe e dos treinos", disse. Rolfes ressaltou que a porta ainda não está completamente fechada: "Há outras coisas que os jogadores fazem às vezes e que nem sempre são ideais. Queremos jogadores que tenham emoção. É preciso sempre avaliar se isso se encaixa no contexto da equipe. Prefiro conversar primeiro com os jogadores e dizer a eles: talvez essa não tenha sido a decisão mais inteligente. E aí fica tudo bem."

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Victor Boniface: por que ele não foi inscrito na Liga Europa

Boniface pode, portanto, ter esperança de ganhar minutos na Bundesliga nas próximas semanas, já que Schick provavelmente também não terá muito descanso na Liga Europa. Boniface nem sequer foi inscrito na competição e, por isso, não estará entre os relacionados para enfrentar o Lech Poznan na quinta-feira. A decisão também se deve ao fato de que, no fim do verão, o atacante de porte físico robusto ainda era considerado um possível candidato a uma transferência, enquanto a janela de transferências na Arábia Saudita permanecia aberta.

Segundo relatos, clubes do deserto demonstraram interesse em contratar Boniface diversas vezes no passado. Em janeiro de 2025, uma transferência para o Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, fracassou na reta final. Na época, falava-se em uma taxa de transferência de 70 milhões de euros.



