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Donnarumma ItaliaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Frey: "Itália e França são primas e rivais, mas sem ódio. Donnarumma é melhor que Maignan"

Itália x França
Itália
França
Liga das Nações A

Sebastien Frey, ex-goleiro com 446 jogos na Serie A na carreira, fala sobre Itália x França em entrevista ao Corriere della Sera: "Zidane me lembrou um pouco Conte. Pio Esposito pode ser uma peça fundamental da seleção italiana. Em 2006, ainda assim senti felicidade".

A seguir, os trechos mais interessantes da entrevista.

Frey, que tipo de jogo será Itália x França?

"Não será um jogo qualquer. São primas e rivais, embora não haja ódio: é sempre um confronto especial para as duas. Estarei no estádio, Zidane me convidou, e vou assistir ao jogo com muito prazer. Estou curioso para observar essas duas seleções, que hoje vivem situações diferentes: uma é obrigada a vencer, a outra precisa renascer".

A Itália convocou vários jovens. Você levaria algum deles para a seleção francesa?

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"Hoje, não, porque a França tem uma equipe de grandes campeões, preparados e acostumados a vencer".

Maignan contra Donnarumma. Quem você considera mais completo?

"São dois goleiros importantes, que já têm muita experiência. Ambos passaram por altos e baixos. Maignan fez grandes coisas no Milan, embora tenha tido períodos menos brilhantes; Gigio teve sua trajetória e agora vive uma fase nada fácil no clube. Continuam sendo dois goleiros de renome internacional. Se olharmos para o histórico de títulos, Donnarumma ganhou muita coisa, inclusive a Champions League. Se tiver que escolher um, escolho Gigio, sobretudo pelo que conquistou nesses anos".

E, justamente por isso, você já chegou a torcer pela Itália contra a França?

"Em janeiro de 2006, rompi o joelho e fiquei fora do grupo que iria à Copa do Mundo. Depois, a final foi justamente entre Itália e França. Fiquei triste pela França, pelos meus companheiros, mas também senti alegria pela Itália. Sou francês e represento meu país, mas naquela equipe havia muitos amigos e ex-companheiros meus. Foi um sentimento dividido: triste pela minha seleção e pelos meus compatriotas, mas feliz pelos meus amigos italianos, que tinham conquistado aquele título em campo".

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