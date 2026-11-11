Frenkie de Jong (29) está de volta à seleção da Holanda pela primeira vez desde a Copa do Mundo. O meio-campista do Barcelona disputou recentemente sua 300ª partida pelo clube e se prepara para os próximos jogos da seleção contra Grécia e Alemanha. Voetbalzone conversou em Zeist com o capitão interino da Holanda.

O técnico da seleção, Xavi Hernández, era uma novidade para a maioria dos jogadores, mas De Jong disputou nada menos que 107 partidas oficiais pelo Barça sob o comando do espanhol. Justamente ele teve de ficar de fora da primeira série de jogos da seleção sob o comando de seu ex-treinador.

Pela televisão, De Jong viu seus companheiros de seleção conquistarem os primeiros oito pontos na Liga das Nações. "É difícil dizer o que mudou, mas percebi logo padrões na maneira como o treinador quer construir as jogadas."

"Isso varia um pouco de acordo com o adversário, é claro, mas dava para ver claramente o que foi treinado e discutido", começa De Jong.

Segundo De Jong, a visão geral de Xavi é clara. "Ele quer pressionar à frente e construir as jogadas com cuidado desde a defesa para criar o máximo possível de chances. A maneira exata de fazer isso também depende do adversário."

De Jong acredita que essa tática, na qual a busca pela superioridade numérica é importante, combina com a atual seleção da Holanda. "Isso sempre foi o que quisemos, mas também tivemos fases em que fomos um pouco mais passivos na pressão, por exemplo. No fim das contas, quase todo treinador quer dominar com a seleção da Holanda. A maior diferença está em como fazer isso."

Eurocopa de 2028

Há muita qualidade na seleção da Holanda, garante De Jong. "Somos uma equipe com muita força e velocidade, muita potência física. É claro que ainda precisamos assimilar plenamente a forma de jogar, e isso leva tempo. Também é preciso que cada um faça de fato o que lhe é pedido."

"Acho que ainda há bastante espaço para melhorar, o que é normal, mas certamente existe potencial. Estamos trabalhando nisso. A Eurocopa é o mais importante, no fim das contas, e precisamos trabalhar com esse objetivo."

O que uma equipe precisa para vencer um grande torneio de seleções? "Muita qualidade. Nós também temos muita qualidade, mas, na última Copa do Mundo, nosso último teste de verdade, fomos eliminados na fase dos 32. Assim, ainda não estamos perto o suficiente para vencer a próxima Eurocopa."

"Esse é o nosso objetivo, e acho que podemos evoluir até lá para sermos competitivos e disputarmos o título até o fim. Neste momento, ainda estamos longe disso", reconhece De Jong.

De Jong não acha que a Holanda precise necessariamente jogar com cinco defensores para ter sucesso em um grande torneio de seleções. "Mas, no fim, essa é uma decisão do treinador. Pelo que vi até agora, não tenho a impressão de que vamos jogar com cinco defensores tão cedo sob o comando de Xavi."

IMAGO

A braçadeira de capitão

Com a ausência do zagueiro Virgil van Dijk, do Liverpool, De Jong será o capitão interino da seleção da Holanda na próxima semana. "É claro que isso significa muito. Acho que ser capitão é uma honra enorme para qualquer um, e para mim também. Ser o capitão do seu país. Jogar pela seleção é o ponto mais alto a que se pode chegar, e agora também sou o capitão da Holanda."

De Jong não vai tentar compensar a falta da voz de Van Dijk em campo. "Eu também falo, mas acho que cada um deve, acima de tudo, agir de acordo com sua personalidade. É claro que a comunicação é necessária. É mais fácil fazer isso de trás, porque você tem o campo inteiro à sua frente, e Virgil é muito bom nisso."

"Isso é natural para ele, e sua voz alcança muita gente, mesmo em um estádio grande. Vamos sentir falta disso, com certeza, porque ele é nosso capitão e líder. Mas não significa que alguém que normalmente não faz isso precise assumir esse papel de repente."

"Estou sempre presente, mas há diferentes maneiras de se fazer presente e liderar uma equipe. Não devo começar de repente a orientar os companheiros como Virgil faz, porque isso também não teria o mesmo impacto", diz De Jong.

De Jong é um líder mais parecido com Van Dijk ou com Lionel Messi, que quase não levanta a voz? "Acho que fico no meio-termo. Vocês não vão me ouvir gritando durante o jogo inteiro, mas eu dou orientações, sim. Se vejo alguma coisa, falo. E, se você vai falar, precisa ter algo a dizer."

IMAGO

Novos nomes

Com Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink e Ruben van Bommel, De Jong ganhou três novos companheiros de seleção. "É claro que não estive com o grupo na última série de jogos, mas, nas partidas a que assisti de casa, eles me causaram uma impressão positiva."

"Dá para perceber imediatamente que eles têm talento e a atitude certa, o que é muito importante", ressalta o jogador, que soma 70 partidas pela seleção.

Segundo De Jong, ainda há muitos talentos na Holanda. "Acho que a Eredivisie sempre revela novos talentos. Isso acontece em ondas, é claro. Há jogadores talentosos que podem eventualmente integrar a seleção no futuro, mas não acho sensato citar nomes específicos agora."

De Jong e seus companheiros iniciam a curta série de jogos da seleção na sexta-feira, 13 de novembro, contra a Grécia, em casa, na Johan Cruyff Arena. Depois, o elenco de Xavi viaja a Berlim, onde enfrenta a Alemanha na segunda-feira, 15 de novembro, no Estádio Olímpico.

IMAGO