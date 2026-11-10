Frenkie de Jong (29) está de volta à seleção da Holanda pela primeira vez desde a Copa do Mundo. O meio-campista do FC Barcelona disputou recentemente sua 300ª partida pelo clube e se prepara para os próximos jogos da seleção contra Grécia e Alemanha. Voetbalzone conversou em Zeist com o capitão temporário da Holanda.

O técnico da seleção, Xavi Hernández, era uma novidade para a maioria dos jogadores, mas De Jong disputou nada menos que 107 partidas oficiais pelo Barça sob o comando do espanhol. Justamente ele teve de ficar de fora da primeira série de jogos da seleção sob o comando de seu ex-treinador.

Pela televisão, De Jong viu seus companheiros da seleção holandesa somarem os primeiros oito pontos na Liga das Nações. "É difícil dizer o que mudou, mas logo percebi padrões na maneira como o treinador quer construir as jogadas."

"Isso varia um pouco de acordo com o adversário, claro, mas dava para ver claramente o que havia sido treinado e discutido", começa De Jong.

Segundo De Jong, a visão geral de Xavi é clara. "Ele quer pressionar à frente e construir as jogadas com cuidado desde a defesa para criar o máximo possível de chances. A maneira exata de fazer isso também depende do adversário."

De Jong acredita que essa tática, na qual é importante buscar a superioridade numérica, combina com a atual seleção holandesa. "Isso sempre foi o que queríamos, mas, claro, também tivemos fases em que fomos um pouco mais passivos na pressão, por exemplo. No fim das contas, quase todo treinador quer dominar os jogos com a seleção holandesa. A maior diferença está em como fazer isso."

Eurocopa 2028

Há muita qualidade na seleção holandesa, garante De Jong. "Somos uma equipe com muita força e velocidade, muita potência física. Claro que ainda precisamos assimilar bem a forma de jogar, e isso leva tempo. Todos também precisam fazer exatamente o que lhes é pedido."

"Acho que ainda há bastante espaço para melhorar, o que é normal, mas sem dúvida existe potencial. Estamos trabalhando nisso. A Eurocopa é, no fim das contas, o mais importante. Precisamos trabalhar para chegar lá."

Do que uma equipe precisa para vencer um grande torneio? "Muita qualidade. Nós também temos muita qualidade, mas, na última Copa do Mundo, nosso último teste de verdade, fomos eliminados entre os 32 participantes restantes. Assim, ainda não estamos perto o suficiente para vencer a próxima Eurocopa."

"Esse é o nosso objetivo, e acho que podemos evoluir até lá para sermos competitivos e brigar o mais alto possível pelo título. Neste momento, ainda estamos longe disso", reconhece De Jong.

De Jong não acha que a Holanda precise necessariamente jogar com cinco defensores para ter sucesso em um grande torneio. "Mas, no fim das contas, essa é uma decisão do treinador. Pelo que vi até agora, não tenho a impressão de que vamos jogar com cinco defensores tão cedo sob o comando de Xavi."

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Faixa de capitão

Com a ausência do defensor do Liverpool Virgil van Dijk, De Jong será o capitão temporário da seleção holandesa na próxima semana. "Claro que isso mexe comigo. Acho que ser capitão é uma honra enorme para qualquer um, e para mim também. Ser capitão do seu país. Jogar pela seleção é o ponto mais alto a que se pode chegar, e agora também sou o capitão da Holanda."

De Jong não tentará compensar a falta da voz de Van Dijk em campo. "Eu também falo, mas acho que, nisso, cada um deve agir de acordo com sua personalidade. Claro que é preciso se comunicar. É mais fácil fazer isso lá de trás, porque você tem o campo todo à sua frente, e Virgil é muito bom nisso."

"Isso é natural para ele, e sua voz alcança muita gente, mesmo em um estádio grande. Vamos sentir falta disso, com certeza, porque ele é nosso capitão e líder. Mas não significa que alguém que normalmente não faz isso tenha de assumir esse papel de repente."

"Eu sempre me faço presente, mas há diferentes maneiras de fazer isso e de liderar uma equipe. Não devo começar de repente a orientar o time como Virgil faz, porque isso também não teria o mesmo impacto", afirma De Jong.

De Jong é mais um líder como Van Dijk ou como Lionel Messi, que quase não levanta a voz? "Acho que fico no meio-termo. Vocês não vão me ouvir gritando durante o jogo inteiro, mas eu dou orientações, sim. Se vejo alguma coisa, eu falo. E, se você vai falar, precisa ter algo a dizer."

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Novos jogadores

Com Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink e Ruben van Bommel, De Jong ganhou três novos companheiros de seleção. "Claro que não estive com o grupo na última série de jogos, mas, nas partidas que acompanhei de casa, eles me causaram uma impressão positiva."

"Dá para ver logo que são talentosos e têm a atitude certa, o que é muito importante", ressalta o jogador, que soma 70 partidas pela seleção.

Segundo De Jong, ainda há muitos talentos na Holanda. "Acho que a Eredivisie sempre revela novos talentos. Isso acontece em ondas, claro. Há, sem dúvida, jogadores talentosos que podem eventualmente integrar a seleção no futuro, mas não acho sensato citar nomes específicos agora."

De Jong e seus companheiros iniciam a curta série de jogos da seleção na sexta-feira, 13 de novembro, contra a Grécia, em casa, na Johan Cruyff Arena. Depois, o elenco de Xavi viajará a Berlim, onde enfrentará a Alemanha na segunda-feira, 15 de novembro, no Olympiastadion.

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