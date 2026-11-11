Frenkie de Jong (29) está de volta à seleção da Holanda pela primeira vez desde a Copa do Mundo. O meio-campista do FC Barcelona disputou recentemente sua 300ª partida pelo clube e se prepara para os próximos jogos da seleção contra Grécia e Alemanha. Voetbalzone conversou em Zeist com o capitão interino da Holanda.

O técnico da seleção, Xavi Hernández, era um rosto novo para a maioria dos convocados, mas De Jong disputou nada menos que 107 partidas oficiais pelo Barça sob o comando do espanhol. Justamente ele teve de ficar de fora da primeira sequência de jogos da seleção sob o comando de seu ex-treinador.

Pela televisão, De Jong viu seus companheiros de seleção conquistarem os primeiros oito pontos na Liga das Nações. "É difícil dizer o que mudou, mas percebi logo alguns padrões na maneira como o treinador quer iniciar as jogadas."

"Isso varia um pouco conforme o adversário, claro, mas dava para ver claramente o que havia sido treinado e discutido", começa De Jong.

Segundo De Jong, a ideia geral de Xavi é clara. "Ele quer pressionar à frente e construir as jogadas com cuidado desde a defesa para criar o máximo possível de chances. A forma exata de fazer isso também depende do adversário."

De Jong acredita que essa tática, na qual buscar a superioridade numérica é importante, combina bem com a atual seleção da Holanda. "Isso sempre foi o que quisemos, mas é claro que também tivemos períodos em que fomos um pouco mais passivos na pressão, por exemplo. No fim, quase todo treinador quer dominar os jogos com a seleção da Holanda. A maior diferença está em como fazer isso."

Eurocopa de 2028

A seleção da Holanda tem qualidade de sobra, garante De Jong. "Somos uma equipe com muita força e velocidade, muita potência física. É claro que ainda precisamos consolidar a forma de jogar, e isso também leva tempo. Para isso, todos precisam fazer exatamente o que se pede deles."

"Acho que ainda há bastante espaço para melhorar, o que é natural, mas certamente existe potencial. Estamos trabalhando nisso. A Eurocopa é o mais importante no fim das contas, e precisamos trabalhar com esse objetivo em mente."

O que uma equipe precisa para vencer um grande torneio? "Muita qualidade. Nós também temos muita qualidade, mas, na última Copa do Mundo, a última ocasião em que realmente pudemos nos medir, fomos eliminados entre os últimos 32. Isso mostra que ainda não estamos perto o suficiente para vencer a próxima Eurocopa."

"Esse é o nosso objetivo, e acho que podemos evoluir até lá para sermos competitivos e brigarmos pelo título o máximo possível. Agora, ainda estamos longe disso", reconhece De Jong.

De Jong não acha que a Holanda precise necessariamente jogar com cinco defensores para ter sucesso em um grande torneio. "Mas, no fim, essa é uma decisão do treinador. Pelo que vi até agora, não tenho a impressão de que vamos jogar com cinco defensores tão cedo sob o comando de Xavi."

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Faixa de capitão

Com a ausência do defensor do Liverpool Virgil van Dijk, De Jong será o capitão interino da seleção da Holanda na próxima semana. "É claro que isso significa algo. Acho que ser capitão é uma honra enorme para qualquer um, e para mim também. Ser o capitão do seu país. Jogar pela seleção é o ponto mais alto a que se pode chegar, e agora também sou o capitão da Holanda."

De Jong não vai tentar compensar a ausência da voz de Van Dijk em campo. "Eu também falo algumas coisas, mas acho que, nesse aspecto, cada um deve agir de acordo com a própria personalidade. É claro que a comunicação é necessária. É mais fácil fazer isso lá de trás, porque você tem o campo inteiro à sua frente, e Virgil é muito bom nisso."

"Ele faz isso naturalmente e consegue alcançar muita gente com a voz, até em um estádio grande. Isso vai fazer falta, com certeza, porque ele é nosso capitão e líder. Mas não é como se alguém que normalmente não faz isso agora tivesse de assumir esse papel de repente."

"Eu sempre participo, mas há diferentes maneiras de se fazer presente e liderar uma equipe. Não devo começar de repente a orientar o time como Virgil faz, porque isso também não teria o mesmo impacto", diz De Jong.

De Jong é um líder mais parecido com Van Dijk ou com Lionel Messi, que raramente levanta a voz? "Acho que fico no meio-termo. Você não vai me ouvir gritar durante o jogo inteiro, mas eu dou orientações, sim. Se vejo alguma coisa, eu falo. E, se você vai falar, precisa ter algo a dizer."

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Novos convocados

Com Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink e Ruben van Bommel, De Jong ganhou três novos companheiros de seleção. "É claro que eu não estive presente na última sequência de jogos, mas, nas partidas que acompanhei de casa, eles me causaram uma impressão positiva."

"Dá para ver logo que são talentosos e têm uma boa atitude, o que é muito importante", destaca o jogador, que soma 70 partidas pela seleção.

Segundo De Jong, a Holanda continua a revelar muitos talentos. "Acho que a Eredivisie sempre produz novos talentos. Isso acontece em ondas, é claro. Há, certamente, jogadores talentosos que podem vir a integrar a seleção no futuro, mas não acho sensato citar nomes específicos agora."

De Jong e seus companheiros iniciam a curta sequência de jogos da seleção na sexta-feira, 13 de novembro, contra a Grécia, em casa, na Johan Cruyff ArenA. Depois, o grupo de Xavi viaja a Berlim, onde enfrentará a Alemanha na segunda-feira, 15 de novembro, no Olympiastadion.

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