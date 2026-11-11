Frenkie de Jong (29) está de volta à seleção da Holanda pela primeira vez desde a Copa do Mundo. O meio-campista do Barcelona disputou recentemente sua 300ª partida pelo clube e se prepara para os próximos jogos da seleção contra Grécia e Alemanha. Voetbalzone conversou em Zeist com o capitão interino da Holanda.

O técnico da seleção, Xavi Hernández, era um rosto novo para a maioria dos jogadores, mas De Jong disputou nada menos que 107 partidas oficiais pelo Barça sob o comando do espanhol. Justamente ele teve de ficar de fora da primeira série de jogos da seleção com seu ex-treinador.

Pela televisão, De Jong viu seus companheiros da Holanda conquistarem os primeiros oito pontos na Liga das Nações. "É difícil dizer o que mudou, mas percebi logo alguns padrões na maneira como o treinador quer construir as jogadas."

"Isso varia um pouco de acordo com o adversário, claro, mas dava para ver claramente o que havia sido treinado e discutido", começa De Jong.

Segundo De Jong, a visão geral de Xavi é clara. "Ele quer pressionar mais à frente e sair jogando de trás com organização para criar o máximo possível de chances. A forma exata de fazer isso também depende do adversário."

De Jong acredita que essa tática, na qual buscar superioridade numérica é importante, combina com a atual seleção da Holanda. "Sempre foi isso que quisemos, mas é claro que também passamos por fases em que, por exemplo, fomos um pouco mais passivos na pressão. No fim, quase todo treinador quer dominar com a seleção da Holanda. A maior diferença está em como fazer isso."

Eurocopa 2028

A seleção da Holanda tem qualidade de sobra, garante De Jong. "Somos uma equipe com muita força e velocidade, muita potência física. Claro que ainda precisamos assimilar completamente o estilo de jogo, e isso também leva tempo. Além disso, todos precisam realmente fazer o que lhes é pedido."

"Acho que ainda há bastante espaço para melhorar, o que é normal, mas certamente existe potencial. Estamos trabalhando nisso. A Eurocopa é, no fim das contas, o mais importante. Temos de trabalhar para chegar lá."

O que uma equipe precisa para vencer um torneio importante? "Muita qualidade. Nós também temos muita qualidade, mas, na última Copa do Mundo, o último teste de verdade, fomos eliminados entre os últimos 32. Isso mostra que ainda não estamos perto o suficiente para vencer a Eurocopa."

"Esse é o nosso objetivo, e acho que podemos evoluir até lá para sermos competitivos e disputarmos o título até onde for possível. Neste momento, ainda estamos longe disso", reconhece De Jong.

De Jong não acha que a Holanda precise necessariamente jogar com cinco defensores para ter sucesso em um torneio importante. "Mas, no fim, essa é uma decisão do treinador. Pelo que vi até agora, não tenho a impressão de que vamos jogar com cinco defensores tão cedo sob o comando de Xavi."

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Faixa de capitão

Com a ausência do defensor do Liverpool Virgil van Dijk, De Jong será o capitão interino da seleção da Holanda na próxima semana. "Claro que isso mexe comigo. Acho que ser capitão é uma honra enorme para qualquer um, e para mim também. Ser o capitão do seu país. Defender a seleção é o ponto mais alto a que se pode chegar, e agora também sou o capitão da Holanda."

De Jong não vai tentar compensar a ausência da voz de Van Dijk em campo. "Eu também falo, mas acho que cada um deve, acima de tudo, ser fiel à própria personalidade nesse aspecto. Claro que a comunicação é necessária. É mais fácil orientar o time lá de trás, porque você tem o campo inteiro à sua frente, e Virgil faz isso muito bem."

"Ele tem isso naturalmente e consegue alcançar muita gente com a voz, mesmo em um estádio grande. Vamos perder isso e certamente sentir falta, porque ele é nosso capitão e líder. Mas não é como se alguém que normalmente não faz isso tivesse de assumir esse papel de repente."

"Estou sempre presente, mas há diferentes formas de participar e liderar uma equipe. Não devo, de repente, começar a orientar o time como Virgil faz, porque isso também não teria o mesmo impacto", diz De Jong.

De Jong é um líder mais parecido com Van Dijk ou com Lionel Messi, que quase não levanta a voz? "Acho que estou entre os dois. Vocês não vão me ouvir gritando durante o jogo inteiro, mas eu dou orientações, sim. Se vejo alguma coisa, eu falo. E, se você vai falar, precisa ter algo a dizer."

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Novos integrantes

Com Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink e Ruben van Bommel, De Jong ganhou três novos companheiros de seleção. "É claro que não estive presente na última série de jogos, mas, nas partidas a que assisti de casa, eles me causaram uma impressão positiva."

"Dá para perceber imediatamente que são talentosos e têm a atitude certa, o que é muito importante", ressalta o jogador, que soma 70 partidas pela seleção.

Segundo De Jong, ainda há muitos talentos na Holanda. "Acho que a Eredivisie sempre revela novos talentos. Isso acontece em ondas, claro. Certamente há jogadores talentosos que podem vir a integrar a seleção no futuro, mas não acho prudente citar nomes específicos agora."

De Jong e companhia começam essa curta série de jogos da seleção na sexta-feira, 13 de novembro, com uma partida em casa contra a Grécia na Johan Cruyff Arena. Em seguida, a equipe de Xavi viaja a Berlim, onde enfrentará a Alemanha na segunda-feira, 15 de novembro, no Olympiastadion.

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