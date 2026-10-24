Frenkie de Jong: "As críticas a meu respeito sempre surgem no momento em que..."

Às vésperas do El Clásico contra o Real Madrid, Frenkie de Jong falou em detalhes sobre sua situação no Barcelona. Após um longo período afastado por lesão, o meio-campista de 29 anos enfrenta o desafio de reconquistar seu lugar na equipe do técnico Hansi Flick. Em entrevista à Ziggo Sport , o jogador da seleção da Holanda falou, entre outros assuntos, sobre a disputa por espaço, suas ambições e as críticas que recebeu nos últimos tempos.

De Jong sofreu uma incômoda lesão no joelho durante a Copa do Mundo, quando defendia a seleção da Holanda, e ficou meses afastado. Agora que voltou a integrar a lista de relacionados do Barcelona, o meio-campista precisa lutar por minutos em campo. A concorrência no meio-campo do Barcelona está especialmente acirrada nesta temporada, em parte pela chegada de Rodri. "A concorrência é muito grande, mas é justamente isso que torna a situação muito interessante para mim", contou o ex-jogador do Ajax.

Ainda assim, De Jong está confiante de que terá tempo de jogo suficiente. "Acho que também tenho lugar ali e sinto que posso jogar naquela posição. Com quem, para mim, não faz tanta diferença", afirmou o meio-campista, que prefere atuar como camisa 6 ou 8 porque quer participar bastante do jogo com a bola nos pés.

De Jong também tem uma grande ambição no Barcelona: conquistar a Champions League. "É algo que ainda preciso fazer na minha carreira. É um objetivo muito grande, um sonho, um desejo", disse. O holandês acredita que o Barcelona tem qualidade suficiente para vencer a competição, embora ressalte que os detalhes e um pouco de sorte na fase eliminatória podem ser decisivos.

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Por enquanto, De Jong concentra suas atenções no retorno aos gramados, possivelmente no domingo, no El Clásico contra o Real Madrid. A lesão no joelho que sofreu na Copa do Mundo inicialmente não parecia grave, mas acabou deixando-o afastado por meses. Ele já esteve entre os relacionados para os jogos contra Real Betis e Paris Saint-Germain, mas o técnico Flick decidiu não colocá-lo em campo.

De Jong considera que já está pronto para voltar a jogar. "Acho que mostrei nos treinos que estou pronto. Espero poder jogar alguns minutos no domingo", disse. Enquanto isso, sua longa ausência provocou críticas de torcedores do Barcelona, que ainda o viram em ação pela seleção da Holanda durante a Copa do Mundo.

De Jong entende de onde vêm as críticas, mas também percebe um padrão recorrente. "Sempre foi assim: a maior parte das críticas a mim, ou a maior parte do burburinho, sempre surge nos momentos em que não estou presente, quando não posso jogar. Agora foi assim de novo, e entendo muito bem de onde isso vem. Entendo muito bem os torcedores: eles me veem jogar pela seleção e não pelo time que apoiam."