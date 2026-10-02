Fred conta por que rejeitou o Palmeiras para retornar ao Atlético-MG

Cria da base do Atlético-MG, o volante Fred abriu mão de propostas no exterior e de clubes do futebol brasileiro para retornar ao Galo em agosto deste ano. Em entrevista recente ao Charla Podcast, o meio-campista revelou que o Palmeiras tentou contratá-lo antes do acerto com o clube mineiro, mas a possibilidade de voltar a Belo Horizonte pesou na decisão do jogador.

"Teve outras equipes. Meu empresário é de São Paulo e torcedor do Palmeiras. Ele falou: "Vamos ao Palmeiras, a Leila quer te levar". Eu disse que não. Quero voltar para o Galo, se não eu ficava na Turquia", afirmou Fred.

O jogador também revelou que tinha mercado no Catar e ainda possuía contrato com o Fenerbahçe, mas preferiu encerrar a passagem pelo futebol europeu para realizar o desejo de atuar pelo clube de sua cidade natal.

"Assim, querendo ou não, eu tinha mercado no Catar, poderia ter ido ganhar mais dinheiro. Tinha mais dois anos de contrato no Fenerbahçe. Mas eu falei: ‘É o meu momento de voltar para o Galo, preciso realizar esse sonho de jogar em casa'", disse.

Para concretizar o retorno, o Atlético-MG pagou € 2 milhões (R$ 11,9 milhões) ao Fenerbahçe pela liberação do jogador, além de € 500 mil (R$ 2,9 milhões) previstos em metas esportivas. Fred assinou contrato com o Galo até o fim de 2029.

"Já realizei esse sonho de jogar nos maiores clubes do mundo, de jogar na Europa, uma Copa do Mundo. É o momento. Não foi uma decisão fácil pelas crianças, mas era o momento", completou.

Formado nas categorias de base do Atlético-MG desde o sub-15, Fred deixou o clube antes de estrear profissionalmente e foi revelado pelo Internacional. Na Europa, passou cinco temporadas no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, antes de se transferir para o Manchester United, onde permaneceu por mais cinco temporadas. Em 2023, chegou ao Fenerbahçe e completou quatro temporadas no clube turco, até retornar ao Galo neste ano. Internacionalmente, disputou duas Copas do Mundo com a seleção brasileira: em 2018 e 2022.

Na atual temporada, o volante de 33 anos tem um gol e três assistências em oito partidas. Ele foi titular em seis jogos desde que voltou para o Brasil, e teve atuações decisivas tanto nas quartas de final da Copa do Brasil, quando marcou e deu uma assistência no jogo da volta contra o Cruzeiro, quanto nas quartas da Copa Sul-Americana, quando deu duas assistências na volta contra o Santos.

Agora, Fred se prepara para o próximo compromisso do Atlético-MG. O Galo enfrenta o Red Bull Bragantino neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida atrasada da 21ª rodada do Brasileirão.