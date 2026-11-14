Compartilhar Siga GOAL no Google

A sensação da Inter Francesco Pio Esposito entrou para a história do futebol italiano ao registrar a melhor média de gols por minuto já vista na seleção. O jovem atacante superou, de forma surpreendente, lendas da Itália como Luigi Riva e Silvio Piola com sua alta média de gols pela equipe nacional.

Publicidade

Um novo recorde de gols pela Itália

Esposito entrou oficialmente para a história do futebol italiano. O jogador de 21 anos estabeleceu a melhor média de gols por minuto já registrada pela seleção da Itália. O atacante da Inter vive uma fase sensacional com a seleção, com nove gols em apenas 14 partidas pelo país. Entre eles estão os dois gols que marcou na vitória de virada da Itália por 3 a 1 sobre a França no San Siro.

Esse desempenho representa a extraordinária média de um gol a cada 88 minutos. A marca coloca o jovem atacante no topo do ranking histórico de eficiência da Itália. Ele já superou com folga nomes consagrados que antes ocupavam as primeiras posições desse ranking.

À frente do ex-atacante Enrico Chiesa

Para dimensionar a conquista de Esposito, sua precisão nas finalizações o levou a superar Enrico Chiesa nos livros de recordes. Chiesa detinha uma marca bastante respeitada, com média de um gol a cada 91 minutos.

No entanto, Chiesa marcou apenas sete gols em toda a sua carreira pela Itália. Esposito já ultrapassou esse total e mantém uma frequência de gols superior.

Publicidade Publicidade

O terceiro colocado nessa lista é Julio Libonatti, atacante com dupla cidadania argentina e italiana. Libonatti, que defendeu a Itália entre 1926 e 1932, marcou 15 gols em 17 jogos, com média de um a cada 102 minutos.

Tópicos relacionados

Próximas partidas BÉL Liga das Nações A 14:45 ITÁ Assistir

Superando lendas do futebol italiano

Talvez o aspecto mais impressionante do recorde de Esposito seja o fato de ele superar atualmente os maiores atacantes da história da Itália. Luigi Riva, maior artilheiro da história da seleção, aparece mais abaixo no ranking de eficiência.

Riva marcou 35 gols pela Itália, um total que nenhum outro jogador italiano igualou. Ainda assim, sua média de um gol a cada 106 minutos fica bem atrás da marca atual de Esposito. Já Silvio Piola, terceiro maior artilheiro da história da Itália, com 30 gols, registrou média de um a cada 103 minutos.

Publicidade

O que vem pela frente para Esposito?

Com enorme potencial, Esposito agora buscará manter esse ritmo histórico. Sustentar a média de um gol a cada 88 minutos ao longo de uma carreira será um desafio monumental, mas os primeiros sinais são muito promissores.

O jogador de 21 anos precisa transformar essa ótima fase com a seleção em atuações consistentes pelo clube para conquistar uma vaga regular entre os titulares. Isso garantirá que ele continue sendo uma peça importante para a seleção nos próximos anos. Se Esposito seguir marcando com frequência tão impressionante, poderá, no fim das contas, ameaçar o recorde de gols de Riva.