França diante do fantasma do número catastrófico, e a Bélgica aumenta a crise

A seleção da França sofreu um duro golpe diante da Bélgica, ao encerrar o primeiro tempo em desvantagem por 1 a 0, no confronto que reúne as duas equipes na noite desta segunda-feira no estádio Stade de France, pela quarta rodada da Liga das Nações da UEFA.

O jogador do Benfica, Dodi Lukebakio, abriu o placar a favor da seleção belga, aproveitando um passe decisivo magnífico de Roméo Lavia, colocando os Bleus em situação difícil antes do início do segundo tempo.

A desvantagem por um gol não foi a única crise revelada pelos primeiros 45 minutos, já que a seleção francesa seguiu com seu marcante sofrimento diante do gol durante os primeiros tempos.









De acordo com a rede francesa "Stats Foot", a seleção francesa não conseguiu marcar nenhum gol no primeiro tempo nos últimos "8 jogos consecutivos", a maior sequência do tipo para os Bleus desde o período entre maio e outubro de 2010, quando a sequência chegou a 9 jogos.

A seleção francesa ficou a apenas um jogo de igualar sua pior sequência histórica sem marcar durante o primeiro tempo, um número que reflete claramente a crise ofensiva que a equipe enfrenta no início de suas partidas.

Com a desvantagem diante da Bélgica, a seleção francesa passou a ser obrigada a mudar o quadro rapidamente no segundo tempo, caso queira evitar a complicação de sua situação e um resultado negativo em seu próprio estádio.







