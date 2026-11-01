O Manchester United vive uma temporada catastrófica, ocupando a 17ª posição na Premier League, após conquistar apenas uma vitória e quatro empates em nove rodadas.

Mas essa grande crise abre a porta para que outro clube se beneficie: o Barcelona, cujo caminho ficou pavimentado para a contratação de um jogador do Manchester United na próxima janela de transferências de inverno.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que o Barcelona não descartou a contratação de um zagueiro durante a próxima janela de transferências de inverno.

A sequência de lesões na linha defensiva reabriu a busca por zagueiros na próxima janela, e, se a escolha fosse puramente técnica, a opção preferida seria o croata Josko Gvardiol (24 anos), jogador do Manchester City, e talvez o zagueiro italiano Alessandro Bastoni (26 anos), jogador da Inter de Milão, mas as coisas parecem difíceis no que diz respeito a esses jogadores.

Enquanto isso, a situação parece extremamente ruim para Lisandro Martínez, o jogador argentino e internacional de 28 anos do Manchester United, a ponto de todos os indícios apontarem para sua saída durante a janela de transferências de inverno.

Depois de ser muito elogiado por seu excelente domínio de bola, Lisandro vem recebendo duras críticas na Inglaterra nas últimas horas.

Sua expulsão diante do Chelsea, por conta de um erro estranho que cometeu contra Wesley Fofana durante um escanteio que também resultou em pênalti, foi a gota d'água para analistas e observadores.

Com seu contrato se encerrando ao fim da atual temporada, essa situação aumenta as especulações sobre sua saída iminente. Tanto na Inglaterra quanto na Holanda, o campeonato em que Lisandro se destacou com o Ajax, circulam comentários nas últimas horas de que esse destino se tornou previsível.

O pior jogador da Premier League

O jornal The Guardian não hesitou em criticar o nível atual de Lisandro, descrevendo-o como "o pior jogador da Premier League".

E acrescentou: "Sua interpretação do papel de homem forte causou sua expulsão com cartão vermelho depois que foi marcado um pênalti contra ele, no qual Cole Palmer marcou o gol da vitória. Isso simboliza o declínio do Manchester United sob o comando da família Glazer e de Sir Jim Ratcliffe".

E completou: "Martínez sempre criticou duramente seus chefes recentemente, mas este é um jogador que deveria ter sido vendido há muito tempo".

O jornal "The Athletic" afirmou: "Lisandro Martínez é o pior jogador da Premier League nesta temporada. Ele é o principal responsável pelos pontos que o Manchester United perdeu em apenas três partidas. A queda de seu nível é um enigma desconcertante. Essa situação não pode continuar. O Manchester United não pode depender de um jogador que constantemente provoca a perda de pontos com erros com os quais parece não se importar".

O jornal The Telegraph descreveu como "não foi surpreendente que o técnico Michael Carrick nem sequer olhasse para ele quando saiu de campo. Ele protegeu Martínez a ponto de muitos técnicos o terem deixado de fora, simplesmente por escalá-lo apesar de suas críticas ácidas à diretoria do clube".

E acrescentou: "Martínez é um provocador artificial: forte diante do microfone e fraco em campo".

O jornal "Manchester Evening News" expressou uma avaliação semelhante, dizendo: "Antes disso, seus passes eram um ponto forte; ele colaborava bem com o meio-campo para levar a bola à frente. Mas essa infração, que levou à sua expulsão e à marcação de um pênalti, foi absurda. O United não teve mais nenhuma chance depois disso".

Até o momento nesta temporada, Lisandro disputou 10 partidas, totalizando 763 minutos, o que significa que o técnico Carrick não se esqueceu dele.

Ainda assim, o declínio do astro argentino no United não o torna diferente de muitos outros jogadores que foram contratados com grande entusiasmo em Old Trafford: Lisandro chegou ao United vindo do Ajax por 67 milhões de euros no verão de 2022.

Vale lembrar que o jornal catalão "Sport" assegurou que o Barcelona busca um zagueiro, e que Lisandro representa uma oportunidade no mercado, com Deco (diretor esportivo) acompanhando de perto os desdobramentos, pois, apesar de existirem várias opções, nenhuma delas está ao alcance do ponto de vista financeiro.