O atacante argentino Julián Álvarez estava a um passo de conquistar o perdão da torcida do Atlético de Madrid.

E não havia cenário melhor do que a visita do Barcelona para que Álvarez virasse definitivamente a página da polêmica que o cercou no último verão e recuperasse por completo a confiança de uma torcida com a qual viveu diversos atritos.

Os sinais positivos surgidos nas últimas semanas, aliados a seus gols, alimentaram o otimismo.

O jornal Sport, em reportagem, destacou que a reconciliação vinha caminhando bem, depois que Álvarez recuperou seu prestígio junto à torcida do clube, após ter perdido boa parte dessa confiança. Mas, quando teve a chance de dar o passo decisivo, voltou a falhar.

E nenhuma reconciliação aconteceu: Julián Álvarez voltou à estaca zero. Ele desperdiçou duas oportunidades claríssimas, sobretudo a primeira, ouviu novamente as vaias e descobriu que todo o crédito que havia construído junto à torcida pode evaporar em uma única noite.

O que passava por sua cabeça quando partiu em direção a Joan García? Talvez muitos pensamentos. O lance, que surgiu de forma surpreendente e muito clara, aconteceu aos seis minutos de jogo. E aquele momento era ideal para ele, pois tinha todo o campo aberto à sua frente e nada o separava do gol além de Joan García, uma chance de redimir seus erros e esquecer o verão turbulento que presenciou sua atitude polêmica e seu anúncio público do desejo de rumar ao Barcelona.

Falta de confiança

Talvez a pressão decorrente da necessidade de marcar e de se redimir tenha sido maior do que deveria. Ele hesitou muito, mais do que o necessário, até que o momento se perdeu. E, quando tentou driblar o goleiro, Joan García já havia se aproximado dele, conseguindo arrancar a bola de seus pés no fim. E o goleiro do Barcelona merece elogios também, depois de fazer uma intervenção brilhante, digna de aplausos.

Álvarez desperdiçou a chance, mas não desistiu. Apenas 4 minutos depois, compensou sua falha ao dar uma assistência magnífica para o companheiro Giuliano Simeone, que marcou o gol da vantagem por 1 a 0. Foi um passe excelente para o compatriota, com o qual Julián Álvarez provou que seguia presente no clima do jogo, apesar do erro que cometera.

E, talvez por obra do destino, Julián Álvarez teve uma nova chance de se redimir de sua falha. Mas, desta vez, estava mais longe do gol. Com Joan García um pouco adiantado em relação à linha de gol e os zagueiros se aproximando, optou por surpreendê-los com um toque por cobertura sobre o goleiro.

A ideia era muito boa, mas a execução não esteve à altura, já que a bola foi muito longe, por cima do travessão. E, para ser justo com Julián, é preciso dizer que executar essa tentativa não era nada fácil.

Ele desperdiçou duas oportunidades claras diante do Barcelona e ouviu novamente as vaias de uma torcida que começava a perder a paciência.

Aquela tentativa foi suficiente para esgotar a paciência das arquibancadas, que já não estavam dispostas a tolerá-lo mais. A nova oportunidade desperdiçada levou à explosão da ira da torcida do estádio Metropolitano, e as vaias voltaram a ecoar com força.

Os dois lances revelaram sinais claros de falta de confiança: a hesitação, a imprecisão e, o mais importante, a ausência da ousadia que sempre caracterizou Julián e da qual, aparentemente, ele agora carece.

Simeone mantém o apoio

Na verdade, o técnico Diego Simeone manteve total confiança em Julián Álvarez e decidiu não substituí-lo. A entrada de Alexander Sørloth fez o jogador argentino se deslocar para o lado esquerdo, mas, àquela altura, já não havia muito a mudar. O Barcelona foi mais forte do que o Atlético, que encerrou a semana com duas derrotas dolorosas.

E Simeone segue confiando na Aranha, mantendo seu apoio à beira do campo e sem tirá-lo de campo.

Apesar de tudo, Simeone não deixou de respaldá-lo. Incentivou-o diversas vezes à beira do campo, celebrou suas tentativas e renovou publicamente seu apoio durante a coletiva de imprensa, afirmando: "Nós o amamos muito e precisamos dele. Precisamos da melhor versão de Julián Álvarez, e vamos trabalhar com ele".

O pedido de desculpas sozinho não basta

Também pareceu que seus pedidos públicos de desculpas haviam caído no esquecimento, embora os tivesse feito após marcar seu primeiro gol no estádio Metropolitano, diante do Deportivo La Coruña.

Julián disse na ocasião: "Eu queria pedir desculpas à nossa torcida por minhas palavras durante a Copa do Mundo. Foi um erro, tanto na forma de me expressar quanto no momento. E, o mais importante, eu compreendo a raiva da torcida. Se eu fosse torcedor, também ficaria com raiva, especialmente considerando a forma como me apoiaram. Eles foram muito generosos comigo, e eu valorizo muito isso. E também quero agradecer ao time, porque meus companheiros me apoiaram durante todo esse período".

Julián Álvarez havia encerrado seu jejum de gols diante do Stuttgart e, após seu gol decisivo nas redes da equipe vinda de La Coruña, a torcida rojiblanca do Atlético respondeu com uma salva de aplausos estrondosa e grande entusiasmo.

Parecia que as feridas começavam a cicatrizar e que o jogador argentino havia conseguido recuperar boa parte do carinho da torcida que havia perdido. Mas o confronto com o Barcelona, na noite de ontem, revelou que o caminho da reconciliação não estava tão pavimentado quanto parecia.