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Vinicius JuniorGetty Images

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Foto: primeiro comentário de Vinícius após o fim da novela sobre sua saída

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O brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, comentou sobre a renovação de seu contrato com o clube merengue, após um longo período de negociações entre as partes.

O antigo contrato de Vinícius terminaria no próximo verão, em meio ao crescente interesse do Arsenal, enquanto aumentava a preocupação do clube merengue com a possibilidade de o jogador sair de graça ao fim de seu contrato no verão de 2027.

As negociações de renovação levaram um longo período, antes de o Real Madrid conseguir vincular o jogador a um novo contrato até o verão de 2032.

Vinícius escreveu, através de sua conta no Instagram: "8 anos no Bernabéu, é pouco demais. Mais 6 anos e para sempre".

O Real Madrid havia divulgado um comunicado oficial, informando ter chegado a um acordo com Vinícius, que prevê a extensão do contrato do jogador, para que permaneça vinculado ao clube até 30 de junho de 2032.

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Vinícius Júnior chegou ao Real Madrid no verão de 2018, quando tinha 18 anos. 

Ao longo de 8 temporadas em que defendeu a camisa da equipe, Vinícius disputou 375 partidas, nas quais marcou 128 gols, além de conquistar 14 títulos.

Vinicius Juniorkooora

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