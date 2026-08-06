O brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, comentou sobre a renovação de seu contrato com o clube merengue, após um longo período de negociações entre as partes.

O antigo contrato de Vinícius terminaria no próximo verão, em meio ao crescente interesse do Arsenal, enquanto aumentava a preocupação do clube merengue com a possibilidade de o jogador sair de graça ao fim de seu contrato no verão de 2027.

As negociações de renovação levaram um longo período, antes de o Real Madrid conseguir vincular o jogador a um novo contrato até o verão de 2032.

Vinícius escreveu, através de sua conta no Instagram: "8 anos no Bernabéu, é pouco demais. Mais 6 anos e para sempre".

O Real Madrid havia divulgado um comunicado oficial, informando ter chegado a um acordo com Vinícius, que prevê a extensão do contrato do jogador, para que permaneça vinculado ao clube até 30 de junho de 2032.

Vinícius Júnior chegou ao Real Madrid no verão de 2018, quando tinha 18 anos.

Ao longo de 8 temporadas em que defendeu a camisa da equipe, Vinícius disputou 375 partidas, nas quais marcou 128 gols, além de conquistar 14 títulos.

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