"Está quase na hora do show", avisou o clube com mais títulos alemães em sua conta no X aos torcedores do Bayern de Munique na noite de terça-feira, causando grande alvoroço. "Ele vai ganhar a Bola de Ouro", comentou um usuário. "Admin, você sabe de algo que nós não sabemos?", perguntou outro.

Kane é, ao lado de Lamine Yamal e Kylian Mbappé, um dos principais candidatos a conquistar o prestigioso prêmio de melhor jogador do mundo na próxima segunda-feira à noite. Mas a publicação está longe de sugerir que o atacante de 33 anos de fato levará o título.

Na verdade, como a conta do Bayern em inglês no X esclareceu mais tarde, tratava-se de uma chamada para o grande confronto de quarta-feira contra o Arsenal pela Liga dos Campeões. Na quarta-feira, a conta republicou a foto de Kane de smoking, desta vez em uma publicação que destacava uma estatística do atacante contra os Gunners. O capitão da seleção inglesa já marcou 15 gols em 22 jogos contra o Arsenal.

De onde vem a foto de Harry Kane de smoking no Bayern de Munique?

Assim, os Gunners estão entre os adversários favoritos de Kane. Em sua carreira, ele só marcou mais vezes contra o Everton (16) e o Leicester (20). Kane também já balançou as redes contra o Arsenal pelo Bayern: no jogo de ida das quartas de final de 2024, marcou o gol que colocou provisoriamente o time de Munique à frente por 2 a 1 na partida que terminou empatada em 2 a 2. Todos os outros gols contra os Gunners foram marcados com a camisa do Tottenham Hotspur.

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Mas de onde vem a foto de Kane em traje elegante? O Sport1 descobriu: as imagens já têm três anos e foram usadas pelo Bayern para anunciar a transferência de Kane ao clube em agosto de 2023. Para isso, o Bayern usou como cenário o lendário cinema Filmtheater am Sendlinger Tor, em Munique.

O mais curioso é que, como a transferência do atacante para o Bayern e, consequentemente, sua chegada a Munique atrasaram, as imagens originais no cinema foram gravadas apenas com um sósia de Kane. Christoph Preßmar, que administrava o cinema na época, já havia contado isso ao Abendzeitung há três anos. Kane acabou sendo inserido digitalmente nas imagens.



