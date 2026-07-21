Foto: Como se fosse outra pessoa! O rosto transformado de Vinícius após submeter-se a uma cirurgia estética

O astro brasileiro Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, gerou uma onda de polémica e de questionamentos nas redes sociais depois de surgir com traços faciais completamente diferentes daqueles que exibia durante a sua participação nas fases finais do Mundial 2026, do qual se despediu precocemente ao lado da Seleção.

O jornal norte-americano de grande circulação "New York Post" revelou que o famoso extremo brasileiro se submeteu a uma cirurgia estética que teve como alvo a região do queixo, o que provocou uma transformação notória nos seus traços faciais em comparação com as imagens captadas durante a sua participação no último torneio mundial.

O jornal norte-americano citou o site brasileiro "TMC", especializado em notícias de celebridades, com detalhes precisos sobre a operação, apontando que Vinícius Júnior se dirigiu a uma clínica médica especializada na cidade brasileira de Goiânia, onde o Dr. Alessandro Alarcão, dermatologista e cirurgião estético de renome, lhe realizou uma cirurgia de harmonização e definição dos traços do queixo com recurso a técnicas modernas.

Esta cirurgia estética baseia-se, segundo os relatórios médicos que circulam, na injeção de materiais específicos usados para esculpir os traços do rosto e remodelá-los de acordo com o desejo do paciente. No caso do astro do Real Madrid, o objetivo principal era realçar a região do queixo de forma mais nítida e definida, o que o levou a tomar a decisão de se submeter a este procedimento estético.

O aparecimento de Vinícius Júnior com os seus novos traços surgiu poucas semanas depois da desiludente eliminação da seleção brasileira do Mundial 2026, quando a Seleção caiu diante da emergente seleção da Noruega por dois golos a um nos oitavos de final, numa surpresa dura que pôs fim aos sonhos do Brasil de conquistar o sexto título da sua história.

Apesar da eliminação precoce, Vinícius Júnior apresentou níveis individuais notáveis durante a sua participação no torneio mundial, tendo conseguido balançar as redes 4 vezes, mas a saída inesperada da seleção do seu país privou-o da oportunidade de continuar a brilhar e de disputar a sério o título de melhor marcador, que estava ao seu alcance.

As especulações sobre a mudança operada nos traços do jogador brasileiro começaram depois de a sua ex-namorada, Virginia Fonseca, ter publicado, na passada segunda-feira, uma mensagem na sua conta oficial na rede social "Instagram", na qual o casal surgia junto no interior de um ginásio, onde os seguidores notaram uma diferença evidente na forma do rosto do astro brasileiro