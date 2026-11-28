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O Santiago Bernabéu deixou de ser apenas o palco das vitórias e das glórias do Real Madrid para se transformar em uma enorme potência econômica e em um dos principais segredos da superioridade do clube merengue. Com arquibancadas lotadas, um ambiente excepcional que dá um impulso extra aos jogadores e fontes de receita que se multiplicam graças às instalações modernas, o estádio virou uma verdadeira mina de ouro e uma fortaleza difícil de ser derrubada, algo que os números refletem dentro e fora de campo.

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De acordo com o jornal espanhol "AS", o Real Madrid vive uma temporada excepcional em casa, depois de transformar o Santiago Bernabéu em um reduto que não conhece a derrota. O time disputou nove partidas em seus domínios nesta temporada e venceu todas, marcando 30 gols, uma média superior a três por jogo, e sofrendo apenas sete.

O Real Madrid costuma impor seu domínio sobre os adversários em casa, mas o que acontece nesta temporada vai além do habitual. Na temporada passada, a equipe deixou escapar oito pontos em seus domínios no Campeonato Espanhol, enquanto o Barcelona teve aproveitamento perfeito em seus jogos no Camp Nou.

Agora, o time merengue segue o mesmo caminho, aproveitando o ambiente vibrante da torcida, que envolve os jogadores e lhes dá uma motivação extra para buscar as vitórias. Assim, o Bernabéu se tornou uma das principais armas de José Mourinho na disputa.

O duelo contra o PSV Eindhoven comprovou a grande presença do público, com o maior público da temporada até aqui: 76.176 espectadores, com as arquibancadas completamente lotadas.

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A capacidade do Bernabéu após a reforma varia de acordo com a competição e com as exigências de organização e segurança: chega a cerca de 78 mil espectadores nos jogos do Campeonato Espanhol e cai para pouco mais de 76 mil nos torneios europeus, conforme as exigências da UEFA.

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O jogo contra o PSV Eindhoven não foi uma exceção, já que o público superou a marca de 71 mil espectadores em todas as partidas do time em casa até agora. O menor público foi registrado contra o Rayo Vallecano, com 71.898 espectadores, enquanto os jogos contra a Real Sociedad e o Málaga, em agosto, tiveram 72.226 e 74.858 torcedores, respectivamente, apesar de coincidirem com o período de férias de verão na capital espanhola.

O público total no Bernabéu passou de 666 mil espectadores, com média de 74.040 torcedores por partida, o que mostra o tamanho da procura para ver o time merengue nas arquibancadas.

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Ingressos caros, mas a procura não diminui

Conseguir um ingresso para ver o Real Madrid em casa já não é uma tarefa fácil, sobretudo com a procura crescente e a disposição dos torcedores de pagar valores altos para acompanhar o time.

Os ingressos para o próximo jogo entre Real Madrid e Alavés começam em 75 euros no quarto anel atrás do gol e chegam a 120 euros no mesmo setor, enquanto na arquibancada principal custam 235 euros na lateral e 195 euros atrás do gol, o que faz desse setor o mais procurado depois dos camarotes VIP.

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Além dos ganhos esportivos e do apoio da torcida, o Bernabéu se tornou um dos principais motores do crescimento econômico do Real Madrid, depois que o custo do projeto de reforma ultrapassou 1,5 bilhão de euros, incluindo as obras e os juros dos empréstimos obtidos pelo clube para financiá-lo.

Os números revelam o tamanho da transformação. Na temporada 2018/2019, a última antes do início das obras e da pandemia de covid-19, as receitas do estádio somaram 174 milhões de euros, o equivalente a 23% do faturamento total do clube, de 757 milhões de euros.

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Já nos dados financeiros da temporada 2025/2026, as receitas do Bernabéu saltaram para 363 milhões de euros, cerca de 30% do faturamento total do Real Madrid, que chegou a 1,221 bilhão de euros, ou seja, mais do que o dobro do que o estádio gerava alguns anos atrás.

Esses números não incluem as receitas com shows, que continuam suspensos à espera da conclusão dos trâmites e das melhorias relacionadas ao isolamento acústico e à redução de ruído. José Ángel Sánchez, diretor-geral do clube, afirmou durante a última assembleia geral que o retorno dos shows já é possível do ponto de vista legal, mas ainda não há uma data definida.

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Por outro lado, as demais atividades comerciais e de entretenimento seguem gerando receitas crescentes, do museu e dos camarotes VIP ao Skywalk, inaugurado em parceria com o Cirque du Soleil, passando pelos eventos comerciais, restaurantes e pelo mercado gastronômico.

O estádio também recebe jogos da NFL pelo segundo ano consecutivo, e o clube pretende continuar sediando o evento a longo prazo.

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As ambições econômicas do Real Madrid parecem ainda maiores para o futuro próximo: o orçamento da temporada atual prevê um aumento de 16% nas receitas do estádio, um acréscimo de 57 milhões de euros, chegando a 420 milhões de euros.

Assim, o Santiago Bernabéu deixou de ser apenas uma fortaleza que protege as ambições do Real Madrid em campo e se transformou em uma estrutura econômica completa, que une a construção de vitórias à geração de riqueza e dá ao clube merengue uma arma a mais para seguir dominando nos planos esportivo e financeiro.