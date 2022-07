Fortaleza 0 x 0 Palmeiras: jogo morno e falta de luz

Times ficaram no zero a zero em partida que não chegou aos 90 minutos

Defendendo a vantagem na liderança, o Palmeiras visitou o Fortaleza neste domingo (10), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com o empate por 0 a 0 antes dos 90 minutos, por conta da queda de energia no Castelão.

O jogo começou com um susto para o Palmeiras, que aos 3 minutos viu o Fortaleza abrir o placar com Zé Welison, que bateu cruzado, a bola beliscou a trave e entrou. No entanto, depois de uma checagem do VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio anulou o gol por um toque de mão de Matheus Vargas na origem do lance.

Na sequência da primeira etapa, chances sutis para os dois lados, mas quem se destacou mesmo foi o Fortaleza, mesmo com menos posse de bola. Os donos da casa levaram mais perigo e chegaram mais vezes ao gol adversário - nove contra cinco -, mas não aproveitaram as chances para sair na frente, e muito disso se deve às ótimas defesas do goleiro Weverton.

O segundo tempo começou com uma reação do Palmeiras, que passou a dominar o jogo, principalmente na primeira metade, mas sem ser muito efetivo, e muitas vezes parando nas mãos de Fernando Miguel. O Tricolor também voltou a aparecer, mas continuou perdendo muitos gols.

Nem mesmo as mudanças feitas dos dois lados estava surtindo muito efeito, com uma pequena vantagem do Palmeiras, que conseguiu passar na frente em chutes a gol.

Aos 44 minutos de jogo a luz do Castelão acabou (até os refletores cansaram), o que atrapalhou uma reta final em que os dois times poderiam ir para o tudo ou nada, buscando os valiosos pontos da vitória.

CABÔ A LUZ! E aos 44 minutos do segundo tempo o jogo é paralisado por falta de iluminação. No placar: Fortaleza 0x0 Palmeiras pic.twitter.com/bSqVkuHXZL — Goleada Info (@goleada_info) July 10, 2022

Depois dos 30 minutos protocolares, o jogo foi encerrado com o 0 a 0. O resultado não foi excelente para ninguém, uma vez que o Palmeiras perdeu a chance de manter a boa vantagem na liderança, e o Fortaleza acabou não engatando o que pode ser uma reação no Brasileirão, seguindo na lanterna.

No próximo jogo, o Fortaleza visita o Atlético-GO, no domingo (17), e o Palmeiras recebe o Cuiabá no fechamento da rodada, na segunda-feira (18).