Fora dos planos e sem propostas: astro do Real Madrid é uma "dor de cabeça" para Mourinho

O Real Madrid enfrenta um dilema no caminho para completar seu elenco antes do início da temporada, depois que seu zagueiro passou a estar fora dos planos do técnico José Mourinho, num momento em que nem o clube nem o empresário do jogador, Jorge Mendes, conseguiram encontrar uma proposta adequada que permitisse sua saída.

Apesar de Mourinho ter fechado 6 contratações durante a atual janela de transferências de verão, o treinador português ainda busca um zagueiro adicional, já que deseja ter 5 opções confiáveis para o miolo de defesa, enquanto Raúl Asencio não entra em seus planos para a nova temporada.

O salário de Asencio trava sua saída

Asencio havia conseguido se firmar no elenco principal do Real Madrid duas temporadas atrás, o que levou o clube a renovar seu contrato rapidamente para garantir sua permanência, mas o salário que passou a receber após a renovação transformou-se atualmente num obstáculo para sua saída.

De acordo com o que destacou o jornal "Sport", Asencio recebe cerca de 6 milhões de euros por ano antes dos impostos, um salário que o coloca numa faixa elevada dentro do time, superando o que recebem jogadores como Arda Güler e Endrick, e se aproximando dos salários de Brahim Díaz e Álvaro Carreras.

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Asencio caiu bastante de rendimento na temporada passada, depois de perder seu lugar como titular para Dean Huijsen, e se tornou a última opção entre os zagueiros do time, ficando atrás até mesmo do austríaco David Alaba.

E com o sucesso do Real Madrid neste verão em se livrar do salário de Alaba, o clube espera repetir o feito com Asencio, mas a tarefa parece mais complicada até agora.

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Mourinho o comunicou da saída

Segundo o que informou o "AS", Mourinho comunicou Asencio diretamente de que ele não entra em seus planos para a próxima temporada, e pediu que buscasse um novo clube.

Mas o problema está na ausência de propostas adequadas até agora, já que Mendes trabalha para encontrar um time disposto a pagar o valor da transferência do jogador ou a arcar com seu alto salário, sem que suas tentativas tenham tido sucesso em chegar a um acordo até o momento.

A defesa não dá tranquilidade a Mourinho

A insistência de Mourinho em acrescentar um novo zagueiro vem em meio aos problemas que o Real Madrid sofreu nessa posição durante a temporada passada.

Dos 5 zagueiros no elenco da temporada passada, 3 sofreram com lesões recorrentes, enquanto os outros dois não apresentaram o nível esperado deles, o que levou o clube a fazer apenas uma mudança na linha defensiva neste verão, representada na contratação de Ibrahima Konaté em troca da saída de Alaba.

O zagueiro francês chegou ao Real Madrid após uma temporada descrita como uma das piores de sua carreira, mas é candidato a começar as primeiras partidas oficiais como titular ao lado de Huijsen.

Mourinho espera que Huijsen recupere o nível que apresentava anteriormente, enquanto permanecem os pontos de interrogação sobre a condição física de Antonio Rüdiger e Éder Militão, em meio às lesões recorrentes que sofreram nas últimas temporadas.

Ainda assim, Militão, caso chegue à sua plena disponibilidade física, manterá sua vaga de titular sem discussão.

A saída de Asencio é a chave para a nova contratação

Para evitar esses temores, Mourinho deseja contratar um quinto zagueiro, ou talvez um novo meio-campista para reforçar o meio de campo, mas o Real Madrid esbarra no obstáculo da lista de jogadores inscritos.

O clube não pode acrescentar novos elementos ao seu elenco a menos que consiga primeiro abrir espaço com a saída de alguns jogadores.

Em Madri, o clube ficaria feliz em se livrar de Asencio e de outro meio-campista para avançar rumo a duas novas contratações, mas o assunto ainda está travado até agora.

Mendes continua trabalhando para encontrar uma saída para Asencio, mas o fracasso dessa operação em se concretizar manterá adiada a movimentação do Real Madrid para contratar um novo zagueiro, e coloca Mourinho diante de um dilema relacionado à formação de seu elenco antes do início da temporada.

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