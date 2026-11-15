Fora do círculo de decisão: Barcelona perde o controle sobre Araújo

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O Barcelona começou a procurar um novo zagueiro no mercado de transferências, depois que a linha defensiva não apresentou o nível esperado sob o comando de Hansi Flick, algo que ficou evidente em algumas partidas e levou a direção esportiva a agir para reforçar a equipe antes da segunda metade da temporada.

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E essa postura não foi surpreendente, já que Deco, o diretor esportivo do Barcelona, passou muito tempo durante o último verão em busca de um zagueiro para reforçar o setor defensivo, mas Flick acabou decidindo não concretizar a negociação, de modo que a equipe seguisse a temporada com as opções disponíveis, apesar da necessidade de mais profundidade na defesa. E as consequências dessa decisão não se limitaram à não contratação de um novo zagueiro, mas se estenderam à saída de Ronald Araújo por empréstimo ao Liverpool, deixando o Barcelona com apenas quatro zagueiros centrais. E embora esse número parecesse teoricamente suficiente, o histórico recorrente de lesões de Andreas Christensen tornou a decisão arriscada, algo confirmado depois que o zagueiro dinamarquês foi obrigado a ficar mais um mês afastado.

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Iraola extrai a melhor versão de Araújo

Em contrapartida, o zagueiro uruguaio apresenta níveis notáveis desde sua transferência para Anfield, depois que o técnico do Liverpool, Andoni Iraola, lhe deu a confiança necessária, fazendo com que ele aparecesse de forma forte que muitos não esperavam com tamanha rapidez. E apesar de atuar mais na posição de lateral do que como zagueiro central, ele conseguiu entregar uma atuação de destaque e conquistou a admiração da torcida do Liverpool.

E, de acordo com o que publicou o jornal Marca, a questão não se limita mais ao nível técnico, já que a direção esportiva do clube inglês estuda seriamente acionar a cláusula de compra do jogador no próximo verão, diante da convicção sobre o que ele vem apresentando desde sua chegada. E parece que o Liverpool passou a estar aberto a manter o zagueiro uruguaio em definitivo, depois que ele provou sua capacidade de agregar à equipe.

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O destino de Araújo em suas mãos: Barcelona fora do círculo de decisão

O curioso na situação do Barcelona é que ele não coloca o retorno de Araújo entre suas prioridades, seja durante o período de transferências do inverno, em janeiro, seja no planejamento para a próxima temporada. E a questão não está necessariamente ligada à falta de vontade do clube de recuperar seu jogador, mas sim à perda de controle sobre o futuro dele, depois que a decisão final passou a estar vinculada à posição do Liverpool e do próprio jogador.

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Pois, se o clube inglês decidir acionar a opção de compra, e Araújo concordar em continuar com ele, o Barcelona não terá qualquer caminho para recuperar seu zagueiro, uma possibilidade reforçada pelos indicadores atuais, especialmente porque o jogador se sente feliz em sua nova experiência, depois de ter recebido a oportunidade de jogar e recuperado seus níveis habituais.

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55 milhões de euros decidem o futuro de Araújo

E o acordo firmado entre os dois clubes prevê o direito do Liverpool de comprar Araújo por 55 milhões de euros, e se o clube inglês pagar esse valor para acionar a cláusula, o Barcelona não poderá impedir a concretização da negociação ou recuperar o jogador, restando-lhe apenas tentar convencer o zagueiro uruguaio a recusar a oferta inglesa. Mas essa tentativa parece complicada diante do que aconteceu durante sua última experiência com o Barcelona, somado à situação que ele vive atualmente no Liverpool.

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Os números de Araújo reforçam a posição do Liverpool

E o nível de Araújo foi uma surpresa para muitos, não apenas por sua qualidade, mas pela falta de necessidade de um longo período de adaptação ao Liverpool. Ele apareceu de forma forte desde o início, tanto no aspecto defensivo quanto no ofensivo, e conseguiu marcar dois gols durante os primeiros meses de sua nova experiência, reforçando as chances de sua permanência em definitivo. E, segundo o relato, o Liverpool está disposto a comprar o jogador no momento atual, mas a cláusula de compra só pode ser acionada no fim da temporada, o que obriga a direção inglesa a esperar antes de tomar a decisão oficial sobre o futuro dele.

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Além disso, a pressa em definir a negociação não parece lógica nesta etapa, já que o Liverpool prefere acompanhar o nível de Araújo durante os próximos meses, por precaução a uma queda em seu desempenho ou a uma lesão que possa afetar os cálculos de sua contratação. Por isso, o clube não tomará sua decisão final antes do fim da temporada, quando chegar o momento de acionar a opção de compra, caso já tenha decidido manter o zagueiro uruguaio.

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