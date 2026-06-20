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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

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Fora da Europa... Ibra aposta em uma seleção surpreendente para conquistar a Copa do Mundo

Copa do Mundo
Estados Unidos da América
Z. Ibrahimovic
EUA

Zlatan Ibrahimović, lenda da seleção sueca, indicou uma seleção, fora dos continentes da Europa e da América do Sul, como favorita para conquistar a Copa do Mundo de 2026.

Atualmente, Ibrahimović atua como analista esportivo da rede de canais Fox Sports durante a Copa do Mundo.

Quando questionado se a seleção dos Estados Unidos seria capaz de conquistar a Copa do Mundo, Ibrahimović respondeu com uma única palavra: “Sim”.

A seleção americana garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, após somar 6 pontos nas duas primeiras partidas, com vitórias por 4 a 1 sobre o Paraguai e 2 a 0 sobre a Austrália.

Ibrahimović acrescentou: “Os Estados Unidos tiveram um bom desempenho contra a Austrália e, atualmente, têm o ímpeto necessário”.

Copa do Mundo
Turquia crest
Turquia
TUR
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU

E continuou: “O técnico Mauricio Pochettino fez um bom trabalho ao escalar dois atacantes e aplicar uma pressão alta no ataque, o que forçou a Austrália a jogar com passes longos”.

E enfatizou: “Se você ainda não acreditava na seleção americana, vou repetir para você: comece a acreditar neles. Eles têm o apoio de todo o país, e quando se tem esse tipo de apoio, fica difícil vencê-los”.

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