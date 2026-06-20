Fora da Europa... Ibra aposta em uma seleção surpreendente para conquistar a Copa do Mundo

Zlatan Ibrahimović, lenda da seleção sueca, indicou uma seleção, fora dos continentes da Europa e da América do Sul, como favorita para conquistar a Copa do Mundo de 2026.
Atualmente, Ibrahimović atua como analista esportivo da rede de canais Fox Sports durante a Copa do Mundo.
Quando questionado se a seleção dos Estados Unidos seria capaz de conquistar a Copa do Mundo, Ibrahimović respondeu com uma única palavra: “Sim”.
A seleção americana garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, após somar 6 pontos nas duas primeiras partidas, com vitórias por 4 a 1 sobre o Paraguai e 2 a 0 sobre a Austrália.
Ibrahimović acrescentou: “Os Estados Unidos tiveram um bom desempenho contra a Austrália e, atualmente, têm o ímpeto necessário”.
E continuou: “O técnico Mauricio Pochettino fez um bom trabalho ao escalar dois atacantes e aplicar uma pressão alta no ataque, o que forçou a Austrália a jogar com passes longos”.
E enfatizou: “Se você ainda não acreditava na seleção americana, vou repetir para você: comece a acreditar neles. Eles têm o apoio de todo o país, e quando se tem esse tipo de apoio, fica difícil vencê-los”.