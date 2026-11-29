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Andoni Iraola admitiu que o Liverpool foi “um pouco displicente” no empate por 1 a 1 com o Everton, no domingo, em seu primeiro clássico de Merseyside. Dominik Szoboszlai abriu o placar cedo com um golaço, mas Jeremie Frimpong marcou contra. O técnico do Liverpool afirmou que o empate não foi suficiente depois que seu time desperdiçou as chances que criou.

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Iraola se frustra com empate no clássico

Iraola ficou frustrado após o empate por 1 a 1 do Liverpool com o Everton no Hill Dickinson Stadium. Szoboszlai deu ao Liverpool o começo perfeito com um chute espetacular antes dos cinco minutos, após passe de Florian Wirtz, mas Frimpong desviou mal uma cobrança de falta de Kiernan Dewsbury-Hall para o próprio gol na metade do primeiro tempo.

Em entrevista à TNT Sports após o jogo, conforme relatado pela Sky Sports, Iraola disse: “Acho que não é um bom resultado para nós. Tivemos mais chances de vencer o jogo. O empate não é bom para nós.”

“Faltou um pouco de frescor”

Iraola apontou a falta de precisão. Alexander Isak mandou para fora sua melhor chance antes do intervalo. O técnico acrescentou: “Não fomos precisos nos toques. Tivemos oportunidades e finalizações dentro da área, mas os contatos com a bola não foram precisos. Faltou um pouco de frescor.

“Dá para perceber isso na qualidade das últimas ações, faz diferença. Fomos um pouco displicentes com a bola. Isso nos faltou e fez a diferença. Alex [Isak] teve uma grande chance. É uma pena; foi uma boa oportunidade para nós. Queríamos vencer.”

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Szoboszlai concorda com o técnico

Szoboszlai, que brilhou no Hill Dickinson Stadium , compartilhou a frustração do técnico e disse à TNT Sports: “Foram dois pontos perdidos. Não jogamos nosso melhor futebol, mas acho que merecíamos vencer. Tivemos as chances e precisamos convertê-las.

“Não podemos deixar que eles entrem no jogo depois de sairmos na frente. Seguimos em frente. Podemos alcançar tudo. Tudo exige trabalho duro, não podemos ser displicentes como no primeiro tempo. Temos que estar atentos do primeiro ao último momento.”

Liverpool segue em quarto

O empate encerrou a sequência de quatro vitórias seguidas do Liverpool fora de casa na Premier League e deixa o time em quarto lugar na tabela. Iraola vai querer uma reação rápida depois que a sequência de vitórias de sua equipe foi interrompida justamente quando ela parecia ter se recuperado das derrotas consecutivas para Arsenal e Fenerbahce.