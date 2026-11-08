“Fomos eficientes”: Florian Wirtz reflete sobre a vitória do Liverpool na casa do Crystal Palace

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Florian Wirtz elogiou a eficiência do Liverpool após a equipe conquistar três pontos importantes fora de casa contra um Crystal Palace em má fase. O alemão marcou na vitória que permitiu ao time de Andoni Iraola reagir à decepção em competição europeia e entrar no G4 da Premier League.

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Wirtz destaca a eficiência do Liverpool

O meia-atacante Wirtz, do Liverpool, estava animado após a atuação segura de sua equipe em Selhurst Park, onde o Liverpool se recuperou das derrotas consecutivas para o Fenerbahce, na Champions League, e para o Arsenal, na Premier League, e superou um compromisso difícil fora de casa com uma postura impressionantemente serena.

O armador alemão observou que, embora o time não tenha criado chances a todo momento, o Liverpool soube aproveitar as oportunidades que surgiram no ataque. “Fizemos uma boa partida, estou muito feliz com a vitória e isso é tudo o que importa. Fomos eficientes na frente do gol. Não tivemos tantas chances claras... bom, talvez tenhamos tido, não sei, mas tive a sensação de que não, então marcar três gols é sempre bom. Defendemos muito bem, foi uma boa atuação coletiva”, explicou Wirtz após a partida.

Gol em momento crucial em Selhurst Park

O Liverpool fez o Palace pagar pelas oportunidades desperdiçadas em Selhurst Park. Alexis Mac Allister abriu o placar aos 40 minutos, com uma bela cabeçada após uma jogada ensaiada de falta. Wirtz ampliou a vantagem aos 14 minutos do segundo tempo, depois de receber um passe de Bradley Barcola. Alexander Isak marcou o terceiro perto do fim, seu sétimo gol na Premier League nesta temporada, e o pênalti convertido por Eddie Nketiah nos acréscimos, após falta de Milos Kerkez, serviu apenas como consolo para os donos da casa.

Wirtz reconheceu a importância do primeiro gol para mudar o equilíbrio psicológico da partida. “Foi muito importante, também por causa do gol deles que foi anulado. Foi um bom impulso para nós antes do intervalo. Isso deixou o jogo um pouco mais fácil, ou mais aberto, para nós. Foi um bom momento para marcar”, comentou.

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Orientações táticas dão resultado

Com a vitória de hoje, o Liverpool chegou a 13 pontos conquistados fora de casa na Premier League nesta temporada, mais do que qualquer outra equipe da competição. A marca também iguala a maior pontuação já obtida pelo clube em seus cinco primeiros jogos como visitante em uma campanha do campeonato.

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“Foi um ótimo passe para Bradley [Barcola], no espaço. O técnico nos falou muito para chegarmos à área e acho que tínhamos três jogadores lá. Por sorte, a bola chegou até mim e consegui marcar”, disse Wirtz sobre seu gol.

Dificuldades do Palace e confiança do Liverpool

Enquanto o Liverpool comemora, a situação do técnico Pierre Sage no Crystal Palace fica cada vez mais difícil. Foi a quarta derrota seguida do Palace na Premier League, deixando a equipe na lanterna da tabela. Com apenas sete pontos de 30 possíveis desde que assumiu o lugar de Oliver Glasner, Sage está sob enorme pressão.

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Para o Liverpool, a vitória reforça a convicção de que pode enfrentar qualquer adversário fora de casa, independentemente do ambiente. Wirtz encerrou falando sobre a mentalidade da equipe quando joga longe de Anfield. “Estamos sempre confiantes porque sabemos o time que temos e a qualidade que temos. Não importa se é fora de casa, mas, com certeza, precisamos ter mais jogadores nos jogos em casa”, afirmou.