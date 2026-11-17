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O goleiro da Holanda Bart Verbruggen fez duras críticas à atuação da equipe na derrota por 5 a 0 para a Alemanha. Segundo ele, a falta de intensidade e empenho tornou a goleada vergonhosa.

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Colapso defensivo no Olympiastadion

A Holanda teve uma noite desastrosa em Berlim e foi goleada por 5 a 0 pela Alemanha em sua última partida da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa. Apesar de já ter garantido vaga nas quartas de final, a equipe de Xavi Hernandez foi dominada em todos os setores durante um segundo tempo desastroso.

O goleiro Bart Verbruggen teve de buscar a bola no fundo da rede cinco vezes, enquanto gols de Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck e Brajan Gruda decretaram a goleada sofrida pela Holanda.

Verbruggen admite que ainda está irritado

Em entrevista à NOS após a partida, Verbruggen, visivelmente frustrado, não tentou esconder a irritação com a atuação da equipe e afirmou que explicações táticas não chegavam à raiz do problema.

"Ainda estou irritado. Isso não teve nada a ver com tática ou qualidade técnica, mas ainda é cedo demais para apontar exatamente onde está o problema", declarou Verbruggen, contendo a raiva.

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O goleiro ressaltou que a equipe deixou de cumprir requisitos fundamentais durante a goleada.

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Atitude e empenho em questão

Ao aprofundar sua análise após a partida, Verbruggen afirmou que vestir a camisa da seleção exige o máximo de energia e empenho em cada disputa de bola, algo que, para ele, faltou diante dos anfitriões.

"A atitude nunca deveria ser o problema. Todos carregam um leão laranja no peito e têm de dar tudo de si. Em todos os jogos. Hoje foi uma partida fora de casa contra a Alemanha", disse Verbruggen.

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"A base do futebol é sempre intensidade, energia e empenho. Isso faltou em alguns momentos hoje. A Alemanha é boa demais para permitir isso. Eles marcaram cinco, mas poderiam facilmente ter marcado oito. Foi vergonhoso."

Hora de se recompor para março

Embora a Holanda avance às quartas de final da Liga das Nações da Uefa como segunda colocada do grupo, atrás da Alemanha, as marcas psicológicas dessa goleada levarão tempo para desaparecer.

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A franqueza de Verbruggen evidencia a necessidade urgente de reflexão dentro do elenco holandês. A equipe de Xavi Hernandez precisa recuperar sua capacidade de resistência antes da retomada dos jogos oficiais na primavera.