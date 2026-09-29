"Foi uma atitude estúpida": Javier Aguirre pede desculpas a estrela do Barcelona

Com um pedido de desculpas sincero e um sorriso diplomático, o mexicano Javier Aguirre iniciou sua nova jornada como diretor técnico do Valencia, colocando um ponto final na polêmica gerada pelo seu famoso atrito com o astro do Barcelona Anthony Gordon na Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, prometendo devolver o prestígio à casa dos morcegos.

O Valencia anunciou oficialmente a contratação de Aguirre como novo técnico do time principal até 30 de junho de 2027, com uma cláusula que permite a extensão por mais uma temporada caso ele consiga levar a equipe à classificação para a Liga Europa, numa clara missão de resgate após o começo decepcionante sob o comando de Carlos Corberán.

Não se pode recusar o Valencia

Durante sua apresentação oficial, Aguirre revelou a verdadeira motivação por trás de sua aceitação do desafio, dizendo em tom entusiasmado: "Não se pode recusar uma oferta do Valencia, é um clube tradicional na La Liga e no mundo do futebol em geral, e possui uma torcida maravilhosa. Já vim aqui antes como adversário, e isso é aterrorizante".

O experiente técnico mexicano acrescentou sua mensagem mais importante à sua torcida: "Quero que o estádio Mestalla seja uma fortaleza inexpugnável e um estádio imponente para os adversários, para que a equipe volte ao seu lugar natural".









Uma atitude tola e a história do "vá se ferrar"

A coletiva de imprensa não ficou isenta de perguntas embaraçosas, pois Aguirre foi questionado sobre o episódio que o envolveu com o ponta inglês Anthony Gordon, atual jogador do Barcelona, durante o confronto entre Inglaterra e México nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que terminou com a vitória da Inglaterra por 3 a 2 em uma partida emocionante.

Um vídeo havia se espalhado como fogo em palha seca mostrando Aguirre se aproximando de Gordon e dizendo a ele em tom de brincadeira: "vá se ferrar", o que levou o jogador inglês a vir a público posteriormente para afirmar que não considerou aquilo uma ofensa.

O novo técnico do Valencia comentou o episódio com toda a franqueza, dizendo: "Foi uma atitude tola, uma atitude imprudente, apenas uma ideia que me passou pela cabeça em meio ao clima e ao entusiasmo das competições da Copa do Mundo".

Aguirre quis encerrar de vez o assunto, acrescentando: "Essas coisas acontecem no futebol, e não vou me alongar falando sobre isso".

Um pedido especial para os filhos

Em um gesto curioso, por meio do qual tentou aliviar o clima, Aguirre revelou que receberá Gordon com grande cordialidade quando se encontrarem novamente, e chegará a pedir-lhe um autógrafo especial.

E disse, rindo: "Há uma foto muito bonita do momento que aconteceu entre nós. Talvez eu peça a ele que a autografe para mim, sabe como é, para os meus filhos. Sim, é uma foto realmente bonita, e, aliás, o rapaz fala espanhol fluentemente".

Espera-se que os dois não se encontrem frente a frente no gramado até a aguardada partida de cúpula entre Barcelona e Valencia, no próximo dia 31 de janeiro, quando o Mestalla terá um encontro com uma reconciliação indireta entre o técnico e o ponta inglês.







