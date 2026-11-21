Como assistir a Fluminense x Mirassol com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode haver restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Contrate uma VPN confiável . Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

Entre na conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 36 22 de nov. de 2026 - 16:30

O Fluminense recebe o Mirassol em uma partida da Série A, com os clubes separados por onze posições na tabela. O time de Marcao está em quarto lugar e busca terminar entre os quatro primeiros, enquanto o Mirassol ocupa a 15ª posição e tenta se afastar da zona de perigo.

O Fluminense chega em boa fase. Venceu seus últimos três jogos na Série A, o mais recente deles fora de casa contra o São Paulo, e chega embalado para esta partida em casa.

Os resultados recentes do Mirassol têm sido irregulares. O empate com o Atlético-MG fora de casa rendeu um ponto importante, mas a derrota para o Corinthians em um jogo anterior dessa sequência mostrou que o time pode ser superado neste nível.

O retrospecto do confronto é amplamente favorável ao Fluminense. O clube venceu dois dos três encontros mais recentes, e o Mirassol precisará fazer algo fora do comum para mudar esse padrão.

Para o Fluminense, uma vitória consolidaria sua posição na disputa por uma vaga em competição continental. Para o Mirassol, somar qualquer ponto em um estádio como este seria um feito significativo.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir à partida ao vivo.

Notícias dos times e elencos