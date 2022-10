Fluminense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Brasil sub-20

Partida acontece nesta terça-feira (3), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 veja como acompanhar na TV

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (3), no Vale das Laranjeiras, a partir das 15h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Diferente da primeira fase, onde os confrontos foram realizados em jogo único, as oitavas de final serão realizadas em jogos de ida e volta. Em caso de empate na soma dos placares, a classificação será decidida nos pênaltis.

As duas equipes se classificaram com tranquilidade na primeira fase da competição, com o Tricolor vencendo o Mixto, por 2 a 0, enquanto a Raposa goleou o Real Brasília por 8 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Fluminense: Cayo Fillipe, Justen, Felipe, Caio Leão, Jefté, Pedro Henrique, Abner, Guilherme, Arthur, Isaac e John Kennedy..

Escalação do provável Cruzeiro: Rodrigo Bazilio, Mayan, Weverton, Ruan Matheus, Xavier, Rafael, Japa, Henrique, Arielson, Breno e Denilson.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

BHFoto via Cruzeiro

• Data: terça-feira, 4 de outubro de 2022

• Horário: 15h15 (de Brasília)

• Local: Vale das Laranjeiras - Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: Alex Gomes Stefano (árbitro), Andrea Izaura Maffra Marcelino e Beatriz Geraldini de Sousa (assistentes) e Bruno Mota Correia (quarto árbitro)