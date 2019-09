Fluminense negocia com Felipão após receber negativa de Cuca

Tricolor também teria na lista nomes como Zé Ricardo e Lisca

Após sondar Cuca e receber uma resposta negativa, o continua procurando por um novo treinador para substituir Oswaldo de Oliveira. O nome da vez no clube carioca é Luiz Felipe Scolari.

Para a diretoria Tricolor, Felipão seria o nome ideal para o momento vivido pelo clube e traria um "peso" e experiência às Laranjeias.

De acordo com o portal Globoesporte.com, o Fluminense já teria entrado em contato com Jorge Machado, empresário de Felipão que, em contrapartida, teria solicitado um prazo para dar uma resposta. Um dos motivos para as negociações não avançarem seriam o alto salário do técnico, além da preferência por atuar no exterior.

Zé Ricardo e Lisca também estariam na lista de pretendentes do Fluminense, caso Felipão também dê uma resposta negativa.