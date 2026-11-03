Fluminense deixa futuro de Marcão, Cano e Ganso para depois do Brasileirão

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Treinador e ídolos tricolores entram no penúltimo mês de contrato sem definição sobre permanência para 2027

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O Fluminense ainda tem objetivos importantes na reta final de 2026, principalmente a classificação para a próxima edição da Libertadores. Por isso, a diretoria decidiu adiar conversas sobre o planejamento da próxima temporada, incluindo as definições envolvendo o técnico Marcão e os ídolos Germán Cano e Paulo Henrique Ganso, que estão nos últimos meses de contrato.

Os vínculos da dupla terminam em 31 de dezembro, mas ainda não há uma sinalização sobre renovação ou encerramento do ciclo. O mesmo vale para Marcão, auxiliar técnico fixo do clube e que está à frente da equipe até a última rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para 2 de dezembro, contra o Bragantino, em Bragança Paulista.

A decisão de postergar as conversas passa pela intenção de evitar distrações no elenco durante os cinco jogos restantes do Brasileirão. Internamente, o discurso é de concentração total na busca pela vaga na Libertadores, objetivo que também terá impacto direto na capacidade financeira do clube para montar o elenco de 2027.

Segundo o ge, não há negociações em andamento com Marcão neste momento, em respeito ao trabalho do treinador na reta final da temporada. Após o encerramento do campeonato, a diretoria pretende conversar com o profissional para entender seus planos e definir os próximos passos. O desejo do Fluminense é que ele permaneça no clube, mas não há indicação de que será efetivado como técnico para o próximo ano.

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No Tricolor desde 2019, Marcão já assumiu o comando da equipe em outras três oportunidades, além da atual. Nas passagens anteriores, conseguiu evitar o rebaixamento e levou o time a duas classificações para a Libertadores. Apesar da confiança da diretoria em seu trabalho, nunca houve um movimento concreto para efetivá-lo no cargo. A definição sobre o treinador de 2027 ficará para depois do Brasileirão.

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As situações de Cano e Ganso também serão avaliadas ao fim da temporada, mas apresentam diferenças dentro do elenco. O meia vem sendo titular desde que Marcão assumiu a equipe, enquanto o atacante argentino não conseguiu ter uma sequência expressiva ao longo de 2026. Pelo tempo de clube e pela importância na história recente do Fluminense, ambos estão entre os jogadores mais bem pagos do elenco. Uma eventual permanência, portanto, exigiria uma readequação salarial, considerando tanto o momento de carreira dos atletas quanto a realidade financeira tricolor.

O orçamento também será determinante para outras decisões do planejamento. O Fluminense está próximo de cumprir as metas esportivas previstas para 2026, mas ficou distante dos R$ 218 milhões projetados em vendas de jogadores. A classificação para a Libertadores pode ampliar a capacidade de investimento, mas a diretoria ainda terá de encontrar alternativas para equilibrar as contas e estruturar o elenco da próxima temporada.

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Atualmente na quarta colocação do Brasileirão, com 54 pontos, o Tricolor tem cinco partidas pela frente: Vitória e São Paulo, fora de casa, Mirassol e Cruzeiro, no Maracanã, e Bragantino, como visitante. Considerando a média recente de 65 pontos para terminar no G-5, o time precisa somar mais 11 dos 15 pontos em disputa para alcançar a pontuação projetada.

Assim, a prioridade do Fluminense é encerrar a temporada com a vaga na Libertadores encaminhada antes de definir o futuro de seu treinador e de dois dos principais nomes de sua história recente. As conversas sobre Marcão, Cano e Ganso devem ganhar espaço somente após o fim do Campeonato Brasileiro.