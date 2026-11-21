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Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, se prepara para reafirmar que o Barcelona representa o inimigo histórico do clube merengue em seu aguardado discurso diante dos sócios na Assembleia Geral, no qual também abordará a situação econômica e esportiva do clube.

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Pérez também fará críticas ao rival catalão e a Javier Tebas, presidente da LaLiga, antes da ratificação da nomeação de Rafael Nadal como membro da diretoria.

De acordo com o jornal espanhol "AS", a estabilidade econômica, a necessidade de uma mudança no plano esportivo e a relação com o inimigo irreconciliável, em referência ao Barcelona, além do compromisso total em garantir que a justiça esportiva prossiga até o fim, serão os principais eixos do discurso de Florentino Pérez diante dos sócios compromissários do Real Madrid.

O presidente merengue também abordará a normalização das relações com a Uefa, a posição da diretoria contrária à linha adotada por Javier Tebas e a nomeação de Rafael Nadal como membro da diretoria do clube.

O clima deste ano é bem diferente do das reuniões anteriores, já que o presidente do Real Madrid costumava chegar ao encontro com os sócios compromissários sem ter dado nenhuma declaração ao longo dos 12 meses anteriores, antes da aguardada reunião na manhã de sábado, às 10h (horário da Espanha), em Valdebebas.

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Desta vez, porém, a situação é diferente por causa das eleições realizadas em junho passado, o que faz com que a mensagem de Florentino Pérez não esteja mais tão distante no tempo. Ainda assim, seu discurso, que deve durar cerca de 45 minutos, vai traçar as linhas da política que o Real Madrid seguirá nos próximos meses.

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Rafael Nadal

Florentino Pérez não será a única figura de destaque na reunião. A participação de Rafael Nadal será um marco importante na atual trajetória do Real Madrid, e a ratificação de sua nomeação como membro da diretoria não passará de uma formalidade. Ela virá depois de Pérez conseguir, mais uma vez, aprovar as contas da temporada passada e o orçamento da temporada atual.

A expectativa é de que o presidente do Real Madrid volte a deixar claro o tamanho do atual distanciamento nas relações entre o clube merengue e o Barcelona, já que Joan Laporta deixou de ser o amigo que era no passado, algo que ficará evidente no discurso de Pérez diante dos sócios compromissários.

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O conflito irreconciliável com Javier Tebas também não ficará de fora da fala do presidente do Real Madrid, que dedicará a ele parte de seu pronunciamento durante a reunião.

A diretoria do clube merengue conta com amplo apoio após as eleições, e o início da temporada atual ajudou a dissipar todas as dúvidas que cercavam a equipe, depois que os receios iniciais se desfizeram e a torcida voltou a se identificar plenamente com o time.

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A expectativa é de que esse apoio seja renovado e reforçado na manhã de sábado, quando os sócios compromissários do Real Madrid confirmarem seu respaldo à diretoria do clube e sua confiança na forma de trabalho dos responsáveis pelo comando da equipe.