O técnico do Barcelona, Hansi Flick, descartou que Marc Bernal seja uma opção para ocupar a posição de zagueiro pela esquerda no Barça.

Questionado sobre a dificuldade de jogar após uma longa pausa e o complicado calendário que vem pela frente, Flick declarou na coletiva de imprensa para a partida contra o Getafe: "Essas pausas fazem parte do nosso trabalho, não gosto delas, mas não posso mudá-las, e temos que focar no próximo jogo, pois nos esperam cinco partidas extremamente importantes e precisamos nos preparar, e vamos fazer isso".

Sobre a possibilidade de fazer rodízio pensando no período que vem pela frente, Flick disse: "Sempre fazemos a mesma coisa, pois o discurso é sempre que o próximo jogo é o mais importante e nada muda, e o próximo adversário é o Getafe, que será um rival duro, pois sabemos como eles jogam e normalmente jogar contra eles é difícil".

Em relação à data de retorno de Frenkie de Jong, Flick respondeu: "Ele estará disponível talvez contra o Betis, pois a evolução é boa e não há dor, mas ele precisa de tempo e nós vamos dar isso a ele".

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Sobre se Joan García está pronto para jogar, o técnico do Barça afirmou: "Ter Stegen é sempre uma opção, assim como Szczesny, mas vendo o que ele apresentou hoje, Joan está em uma situação muito boa e acho que ele será capaz de jogar como titular".

A respeito da possibilidade de De Jong atuar como zagueiro, Flick confirmou: "Com certeza ele pode jogar, pois temos várias opções e Frenkie é uma das opções para atuar na posição de zagueiro".

Questionado sobre se Marc Bernal seria outra opção como zagueiro pela esquerda, Flick esclareceu: "Ele jogou algumas vezes nos treinos, mas não o vemos nessa posição, pois, para um jovem com esse talento, é bom que jogue na posição dele, melhore e ganhe mais confiança, e ele vem apresentando níveis muito bons nas últimas partidas, e eu não o vejo como opção para atuar como zagueiro".









Sobre sua satisfação com a concorrência na posição de lateral-esquerdo, o técnico do Barça disse: "Para cada posição temos dois jogadores, e todos têm que jogar no seu melhor nível, caso contrário podemos substituí-lo e todos sabem disso, e eu vejo isso nos treinos, pois todos sabem que é preciso dar 100% e a intensidade que vejo me agrada muito, e para o clube e para todos é muito bom ter um jogador como Gerard Martín... um jogador como Espart da La Masia para os próximos quatro anos".

E sobre o momento extraordinário que Lamine Yamal está vivendo, Flick encerrou suas declarações dizendo: "O nível dele é extraordinário, e também com a Espanha, e eu o vi em Londres, onde estava nas arquibancadas, e é preciso pensar nos jogadores a partir de uma perspectiva diferente, pois Cubarsí e Yamal são jovens e se recuperam mais rápido, e se ele jogar 60 ou 70 minutos, isso é bom, embora ele queira jogar tudo, pois adora jogar, e será o melhor jogador do mundo, se já não for, pois está no topo e muito perto, e se continuar assim e tentar melhorar com essa mentalidade, estou feliz com ele".