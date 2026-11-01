Flick vence sua aposta em estrela do Barcelona

Hansi Flick, técnico do Barcelona, conseguiu vencer sua aposta no jogador holandês Frenkie de Jong, que provou ser capaz de se tornar uma opção confiável na linha defensiva para suprir as ausências.

O jornal Sport informou que De Jong roubou a cena na partida entre Barcelona e Deportivo Alavés, que terminou com vitória do Barça por 6 a 1, após atuar na linha defensiva, em vez do meio-campo.

Depois de ter recebido alguns minutos no clássico diante do Real Madrid, após sua recuperação da lesão, De Jong voltou à escalação titular na partida contra o Alavés.

Para encontrar sua última atuação como titular, é preciso voltar ao dia 22 de fevereiro, quando o jogador holandês disputou a partida inteira na vitória sobre o Levante, ocasião em que também conseguiu marcar um gol.

Mas o mais importante não foi apenas o retorno de De Jong, tornando-se um jogador importante nos planos de Flick, e sim a posição que ele ocupou dentro de campo. O internacional holandês atuou ao lado de Pau Cubarsí, em uma linha de defesa afetada pelas ausências.

Diante do grande número de jogadores ausentes por lesão, o técnico do Barcelona já havia apontado a possibilidade de contar com De Jong na posição de zagueiro.

Com o domínio do time catalão sobre o adversário com facilidade, a presença do meio-campista em uma posição mais recuada proporcionou mais flexibilidade tática à equipe. Com De Jong em campo, a construção de jogo deixou de depender na mesma medida de Cubarsí, passando a ser distribuída de forma mais ampla entre os jogadores.

Além disso, as arrancadas de De Jong com a bola oferecem opções adicionais no início das jogadas ofensivas, mesmo com a troca de posições e posicionamentos com Rodri, que sempre dispõe de uma capacidade ideal de leitura do desenrolar do jogo e ajuda seus companheiros a aparecerem em melhores condições dentro de campo.

Mas o grande ponto de interrogação estava relacionado às funções defensivas. De Jong já havia jogado na posição de zagueiro durante sua passagem pelo Ajax e com a seleção holandesa, e até mesmo em algumas ocasiões com o Barcelona durante o período do técnico Ronald Koeman.

Diante do Alavés, o jogador do Barcelona enfrentou algumas dificuldades nos duelos individuais e também se arriscou por vezes quando avançava para defender e pressionar o adversário. Mas, apesar desses detalhes, apresentou uma atuação bastante consistente, manteve sua concentração ao longo de toda a partida e conseguiu antecipar os movimentos dos adversários em diversas ocasiões.

Foi especialmente destaque no timing de sua intervenção para cortar a bola, assim como no recuo quando necessário, e entre suas principais intervenções esteve um desarme decisivo que impediu Lucas Boyé de chegar a uma chance de marcar um gol.