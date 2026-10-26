Flick surpreende o Barcelona após a derrota no Clássico

O alemão Hansi Flick, treinador do Barcelona, decidiu não viajar para comparecer à cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro, após a derrota diante do Real Madrid no Clássico, numa decisão surpreendente que coincidiu com a ausência do jovem zagueiro da equipe Pau Cubarsí, que preferiu permanecer em casa para obter um período de descanso, depois de sua participação intensa pelo clube e pela seleção espanhola.

Segundo o programa "Què T'hi Jugues", da rádio espanhola "Cadena Ser", a derrota no Clássico desorganizou os planos do Barcelona relacionados à cerimônia de premiação, depois que Flick tomou a decisão de não viajar, enquanto Cubarsí optou por se afastar do clima da cerimônia e se concentrar no descanso físico, apesar de ser considerado um dos principais candidatos a vencer o Troféu Kopa de melhor jogador jovem.

Em contrapartida, um grupo de representantes do Barcelona se prepara para viajar à cerimônia, liderados por Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo e Joan García, além dos dirigentes do clube e de suas lideranças executivas.

Já Yamal viajará de forma separada, a bordo de um avião particular, na companhia de familiares e amigos.

A ausência de Cubarsí ocorre num momento em que as previsões apontam para a vitória de Yamal no Troféu Kopa pela segunda vez consecutiva, depois de já ter conquistado o prêmio nas duas edições anteriores, tornando-se candidato a conquistar um novo feito em sua trajetória apesar da pouca idade.

O astro do Barcelona tem a chance de alcançar um feito excepcional, que consiste em reunir o Troféu Kopa e a Bola de Ouro no mesmo ano, mas a disputa pelo grande prêmio continua em aberto, em meio à expectativa sobre a identidade de seu vencedor.