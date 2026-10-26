Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP
Traduzido por

Flick surpreende o Barcelona após a derrota no Clássico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
H. Flick
Espanha
Alemanha

O que ele fez?

O alemão Hansi Flick, treinador do Barcelona, decidiu não viajar para comparecer à cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro, após a derrota diante do Real Madrid no Clássico, numa decisão surpreendente que coincidiu com a ausência do jovem zagueiro da equipe Pau Cubarsí, que preferiu permanecer em casa para obter um período de descanso, depois de sua participação intensa pelo clube e pela seleção espanhola.

Segundo o programa "Què T'hi Jugues", da rádio espanhola "Cadena Ser", a derrota no Clássico desorganizou os planos do Barcelona relacionados à cerimônia de premiação, depois que Flick tomou a decisão de não viajar, enquanto Cubarsí optou por se afastar do clima da cerimônia e se concentrar no descanso físico, apesar de ser considerado um dos principais candidatos a vencer o Troféu Kopa de melhor jogador jovem.

Em contrapartida, um grupo de representantes do Barcelona se prepara para viajar à cerimônia, liderados por Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo e Joan García, além dos dirigentes do clube e de suas lideranças executivas.

Já Yamal viajará de forma separada, a bordo de um avião particular, na companhia de familiares e amigos.

A ausência de Cubarsí ocorre num momento em que as previsões apontam para a vitória de Yamal no Troféu Kopa pela segunda vez consecutiva, depois de já ter conquistado o prêmio nas duas edições anteriores, tornando-se candidato a conquistar um novo feito em sua trajetória apesar da pouca idade.

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

31 de out. de 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

La Liga

01 de nov. de 2026

RMA

RMA

O astro do Barcelona tem a chance de alcançar um feito excepcional, que consiste em reunir o Troféu Kopa e a Bola de Ouro no mesmo ano, mas a disputa pelo grande prêmio continua em aberto, em meio à expectativa sobre a identidade de seu vencedor.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google