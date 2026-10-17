Flick surpreende a todos sobre a "mina" da arbitragem e escolhe sua batalha antes de Paris

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, demonstrou satisfação com a goleada sobre o Real Betis por 5 a 2, na partida disputada no estádio La Cartuja, pelo Campeonato Espanhol, elogiando a atuação de seus jogadores e o espírito de luta da equipe, antes de uma semana decisiva que inclui o confronto com o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões e, em seguida, o clássico contra o Real Madrid em LaLiga.
Flick afirmou que o Barcelona mereceu a vitória, apesar da dificuldade do jogo e da força do adversário, destacando que a equipe apresentou um nível diferenciado no setor ofensivo.
O treinador alemão disse: "Acho que fizemos uma atuação muito boa no ataque, e com muita vontade. Não foi um jogo fácil, mas jogamos em um nível altíssimo. O Real Betis é um time muito bom, e acho que merecemos a vitória".
As bolas paradas
Flick falou sobre a importância do gol marcado pelo Barcelona antes do fim do primeiro tempo, explicando que o treinamento de bolas paradas representa um elemento importante na preparação da equipe.
E disse: "É importante treinar as bolas paradas. O segundo gol foi muito importante antes do fim do primeiro tempo, e os especialistas em bolas paradas estão fazendo um bom trabalho".
A concorrência dentro do Barcelona
O treinador do Barcelona abordou a situação dos jogadores que não vêm recebendo minutos com regularidade, afirmando que a concorrência dentro do grupo é algo natural e que todos terão sua oportunidade de mostrar suas qualidades.
E acrescentou: "Todo dia é igual. Há jogadores insatisfeitos por não estarem jogando, e isso é natural. Neste clube, e dentro deste time, todos terão chances de jogar e mostrar suas capacidades".
Flick destacou que o clima dentro do grupo é positivo e que o nível dos treinos é elevado graças à qualidade de todos os jogadores, explicando que o que mais o alegra é ver esse nível durante a preparação diária.
Yamal é o melhor do mundo
O treinador alemão elogiou a atuação de Lamine Yamal, especialmente seu primeiro gol, que ele classificou como impressionante, afirmando que o jovem jogador segue brilhando apesar da grande pressão em torno dele.
Flick disse: "Foi um jogo muito emocionante, e espetacular para os torcedores e para o mundo do futebol. O primeiro gol do Lamine foi impressionante; ele é o melhor jogador do mundo atualmente, e estou muito satisfeito com sua atuação".
E acrescentou: "Ele sofre uma pressão enorme, tem apenas 19 anos, mas está totalmente comprometido, e isso é algo maravilhoso".
Preocupação com as lesões
Sobre a preparação do Barcelona para o confronto com o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, Flick explicou que a prioridade no momento é a recuperação física dos jogadores, antes de tomar decisões relacionadas à distribuição dos minutos.
E disse: "O mais importante é a recuperação, e vamos ver como vamos administrar o tempo de jogo, e o que vai acontecer com Eric García, Jules Koundé e Gerard. Temos mais dois dias, e veremos o que acontecerá na terça-feira".
Flick afirmou que a vitória sobre o Betis foi importante antes do duelo europeu, acrescentando: "Estou muito orgulhoso da equipe, porque não foi um jogo fácil".
Sobre a situação de Eric García, que deixou o campo após sentir dores, o treinador alemão disse: "Vamos ver, mas parece ser apenas um arranhão leve. Ele sentiu algo, e por isso o substituímos".
Flick comenta o gol anulado do Betis e a expulsão
Em relação à polêmica de arbitragem que marcou a partida, após a anulação do gol de Giovani Lo Celso e a expulsão de um jogador do Real Betis, Flick explicou que não viu a jogada que resultou no gol de empate por 2 a 2 e, por isso, não pode comentar seus detalhes.
Ele também apontou a necessidade de substituir Lamine Yamal, afirmando que disse ao jogador que estava orgulhoso do que ele apresentou e que fez uma partida excelente.
9 vitórias consecutivas
Flick comentou sobre as 9 vitórias consecutivas do Barcelona no Campeonato Espanhol, considerando que essa marca representa uma bela lembrança, mas destacou que o objetivo principal da equipe é conquistar títulos e alcançar grandes feitos.
E disse: "É algo bonito, uma bela lembrança, mas o que queremos é ganhar títulos e alcançar grandes conquistas".