Flick surpreende a todos sobre a "mina" da arbitragem e escolhe sua batalha antes de Paris

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, demonstrou satisfação com a goleada sobre o Real Betis por 5 a 2, na partida disputada no estádio La Cartuja, pelo Campeonato Espanhol, elogiando a atuação de seus jogadores e o espírito de luta da equipe, antes de uma semana decisiva que inclui o confronto com o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões e, em seguida, o clássico contra o Real Madrid em LaLiga.

Flick afirmou que o Barcelona mereceu a vitória, apesar da dificuldade do jogo e da força do adversário, destacando que a equipe apresentou um nível diferenciado no setor ofensivo.

O treinador alemão disse: "Acho que fizemos uma atuação muito boa no ataque, e com muita vontade. Não foi um jogo fácil, mas jogamos em um nível altíssimo. O Real Betis é um time muito bom, e acho que merecemos a vitória".

As bolas paradas

Flick falou sobre a importância do gol marcado pelo Barcelona antes do fim do primeiro tempo, explicando que o treinamento de bolas paradas representa um elemento importante na preparação da equipe.

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E disse: "É importante treinar as bolas paradas. O segundo gol foi muito importante antes do fim do primeiro tempo, e os especialistas em bolas paradas estão fazendo um bom trabalho".

A concorrência dentro do Barcelona

O treinador do Barcelona abordou a situação dos jogadores que não vêm recebendo minutos com regularidade, afirmando que a concorrência dentro do grupo é algo natural e que todos terão sua oportunidade de mostrar suas qualidades.

E acrescentou: "Todo dia é igual. Há jogadores insatisfeitos por não estarem jogando, e isso é natural. Neste clube, e dentro deste time, todos terão chances de jogar e mostrar suas capacidades".

Flick destacou que o clima dentro do grupo é positivo e que o nível dos treinos é elevado graças à qualidade de todos os jogadores, explicando que o que mais o alegra é ver esse nível durante a preparação diária.

Yamal é o melhor do mundo

O treinador alemão elogiou a atuação de Lamine Yamal, especialmente seu primeiro gol, que ele classificou como impressionante, afirmando que o jovem jogador segue brilhando apesar da grande pressão em torno dele.

Flick disse: "Foi um jogo muito emocionante, e espetacular para os torcedores e para o mundo do futebol. O primeiro gol do Lamine foi impressionante; ele é o melhor jogador do mundo atualmente, e estou muito satisfeito com sua atuação".

E acrescentou: "Ele sofre uma pressão enorme, tem apenas 19 anos, mas está totalmente comprometido, e isso é algo maravilhoso".

Preocupação com as lesões

Sobre a preparação do Barcelona para o confronto com o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, Flick explicou que a prioridade no momento é a recuperação física dos jogadores, antes de tomar decisões relacionadas à distribuição dos minutos.

E disse: "O mais importante é a recuperação, e vamos ver como vamos administrar o tempo de jogo, e o que vai acontecer com Eric García, Jules Koundé e Gerard. Temos mais dois dias, e veremos o que acontecerá na terça-feira".

Flick afirmou que a vitória sobre o Betis foi importante antes do duelo europeu, acrescentando: "Estou muito orgulhoso da equipe, porque não foi um jogo fácil".

Sobre a situação de Eric García, que deixou o campo após sentir dores, o treinador alemão disse: "Vamos ver, mas parece ser apenas um arranhão leve. Ele sentiu algo, e por isso o substituímos".

Flick comenta o gol anulado do Betis e a expulsão

Em relação à polêmica de arbitragem que marcou a partida, após a anulação do gol de Giovani Lo Celso e a expulsão de um jogador do Real Betis, Flick explicou que não viu a jogada que resultou no gol de empate por 2 a 2 e, por isso, não pode comentar seus detalhes.

Ele também apontou a necessidade de substituir Lamine Yamal, afirmando que disse ao jogador que estava orgulhoso do que ele apresentou e que fez uma partida excelente.

9 vitórias consecutivas

Flick comentou sobre as 9 vitórias consecutivas do Barcelona no Campeonato Espanhol, considerando que essa marca representa uma bela lembrança, mas destacou que o objetivo principal da equipe é conquistar títulos e alcançar grandes feitos.

E disse: "É algo bonito, uma bela lembrança, mas o que queremos é ganhar títulos e alcançar grandes conquistas".