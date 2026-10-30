Flick sobre jogador do Barcelona: chegou a hora de dar a ele a oportunidade que merece

O técnico Hansi Flick abriu um novo cenário para Brian Fariñas, depois de ter impedido a saída do jovem jogador para o Girona durante a janela de transferências do verão europeu, e agora pode lhe dar a oportunidade de estrear pela equipe principal do Barcelona na posição de lateral-direito.

Fariñas ainda não atuou pela equipe principal do Barcelona na temporada atual, mas pode ganhar sua chance amanhã, sábado, diante do Alavés, em meio às lesões defensivas que atingem o time e que levaram o técnico alemão a buscar soluções alternativas.

Leia também

Na imprensa catalã: Ancelotti pune o Barcelona mais uma vez

Em vídeo: Diomande faz "truques diabólicos" com o Real Madrid

Fariñas havia convencido Flick durante a pré-temporada, a ponto de o técnico interromper a possibilidade de sua transferência para o Girona, quando o negócio estava perto de ser concluído.

O treinador alemão vê no jogador de 20 anos um talento capaz de ocupar várias posições no meio-campo, além da possibilidade de contar com ele na posição de lateral-direito, algo que testou durante o amistoso contra o Birmingham na pré-temporada.

Flick falou sobre a possibilidade de contar com o jogador, durante a coletiva de imprensa desta sexta-feira, dizendo: "Brian Fariñas pode ser uma opção na lateral, ele é muito inteligente. Treina conosco desde o início da temporada e faz um trabalho excelente. Chegou a hora de lhe dar a oportunidade de jogar que ele merece".

A única exceção

Fariñas é o único jogador disponível na equipe principal do Barça que não atuou um único minuto durante a temporada atual.

Flick tem apenas 4 defensores disponíveis para enfrentar o Alavés, que são João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Alejandro Baldé. E, depois dessa partida, o Barcelona tem pela frente dois testes importantes diante do Aston Villa na terça-feira pela Liga dos Campeões e do Atlético de Madrid no domingo pelo Campeonato Espanhol, o que torna o rodízio algo necessário.

Assim, Fariñas representa uma opção real para ocupar a posição de lateral-direito diante do Alavés no estádio Spotify Camp Nou. E, segundo o jornal catalão "Sport", o jogador treinou com o grupo principal ao longo desta semana.

O técnico Juliano Belletti havia contado bastante com Fariñas na temporada passada, já que ele atuou em 33 das 34 partidas no campeonato da segunda divisão da federação, tendo faltado a apenas uma partida por acúmulo de cartões. Foi também um dos líderes da equipe reserva.