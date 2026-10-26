Flick sem ideias: Real Madrid expõe as falhas do Barcelona

Hansi Flick, técnico do Barcelona, sofreu seu primeiro golpe forte em muito tempo, depois que o Barcelona se mostrou incapaz de encontrar soluções diante do Real Madrid no clássico, em meio à queda de eficiência ofensiva e à ausência de ideias táticas.

Segundo o jornal espanhol As, Flick recebeu grandes elogios no Barcelona, graças à sua capacidade de resgatar a equipe que sofria bastante no fim da era Xavi, mas desta vez encerrou o clássico abalado pela derrota, em um cenário incomum há muito tempo.

O Barcelona se mostrou uma equipe carente de verticalidade, ambição e vitalidade que a caracterizam, além da falta de objetividade e da hesitação na tomada de decisões. A equipe também pareceu incapaz de encontrar soluções táticas diante de um plano lógico traçado por José Mourinho, que poderia ser previsto.

Além disso, o Barcelona não conseguiu se salvar com o empate, em uma noite em que quase nada deu certo.

O jornal apontou que havia coisas que não iam bem dentro do Barcelona, tendo Flick tentado amenizar o impacto da derrota diante do Paris Saint-Germain, ao dizer após a derrota no estádio Parc des Princes: "É claro que pensei no Real Madrid".

Essa foi uma justificativa a que o treinador alemão não havia recorrido antes desde sua chegada ao Barcelona, já que o foco em cada partida individualmente sempre foi sua prioridade constante.

O Paris Saint-Germain finalizou 15 vezes em direção à meta de Joan García, o que reflete a dimensão dos problemas enfrentados pela equipe catalã.

O Real Madrid não chegou à meta do Barcelona na mesma medida durante o clássico, já que finalizou cinco vezes ao gol, mas foi capaz de infligir uma derrota maior ao adversário quando o placar indicava vantagem dos merengues por um a zero, em um confronto no qual o Barcelona tentou reagir durante o segundo tempo, mas não conseguiu.

A partida também revelou lacunas táticas evidentes, depois que o Real Madrid conseguiu reduzir a periculosidade de Rodri e Pedri, que não conseguiram envolver Fermín López no jogo, fazendo com que este último aparecesse isolado dos demais companheiros.

Faltou o jogo pelo meio, e o desempenho pelos lados foi limitado, com exceção do esforço feito por Gordon.

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O impasse de Yamal

Lamine Yamal é outra fonte de criação de jogo no Barcelona, mas Marc Cucurella conseguiu neutralizá-lo. E foi surpreendente que, após o que ocorreu diante do Chelsea na temporada passada no estádio Stamford Bridge, o treinador alemão não tentasse soluções diferentes, como tirar Lamine da ponta e enviar Raphinha para disputar os duelos individuais diretos com o lateral internacional.

Yamal não se sentiu confortável durante toda a partida, o que o levou à tensão, como ficou evidente na chance que desperdiçou antes do fim do primeiro tempo.

Flick também pareceu incapaz de lidar com as mudanças, já que fez apenas a substituição forçada colocando Baldé no lugar de Eric García por lesão, antes de esperar até o minuto 74 para lançar Frenkie de Jong.

Também colocou Ademi e Gordon no minuto 84, quando já não havia tempo suficiente para que influenciassem positivamente nos rumos do jogo; pelo contrário, a entrada deles se refletiu negativamente na equipe.

Os dois jogadores pareceram distantes do clima de uma partida carregada emocionalmente, já que o brasileiro perdeu a bola em um de seus primeiros toques, dando início à jogada que resultou no segundo gol de Kylian Mbappé para o Real Madrid.

A coletiva é a maior prova

Flick apareceu sem ideias até durante a coletiva de imprensa, já que não encontrou nada em que se apoiar além do cansaço físico, da semana disponível para a equipe recuperar sua forma e do seu desejo de melhorar o desempenho de um grupo que ainda está longe de seu nível pleno.

Também fracassaram as tentativas do treinador alemão de alcançar sua centésima vitória com o Barcelona durante esta semana, depois que seu saldo parou em 99 vitórias, 10 empates e 21 derrotas.

O prestígio de Flick junto à torcida e à diretoria do Barcelona ainda é grande, sem dúvida, mas o treinador alemão e seus auxiliares serão cobrados a fazer um esforço redobrado para devolver a vitalidade à equipe, que fracassou na primeira semana em que quis provar sua capacidade de brigar por todos os títulos nesta temporada.

Flick havia afirmado que o Barcelona chegaria à sua plena forma após a primeira data Fifa, mas a impressão predominante atualmente é a de que a equipe começou a temporada melhor do que o esperado, antes de entrar agora em uma fase de queda de nível.