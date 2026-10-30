Hansi Flick não tem mais muito tempo para manobrar, depois que as últimas derrotas se transformaram num sinal de alerta dentro do Barcelona e reabriram diversas questões relacionadas ao desempenho da equipe, ao seu equilíbrio defensivo e à sua capacidade de competir nos grandes jogos. A derrota para o Paris Saint-Germain e, em seguida, o tropeço diante do Real Madrid não foram meros deslizes passageiros, mas revelaram problemas que exigem uma intervenção rápida do treinador alemão antes que a situação se agrave.

Flick se vê diante de um teste real para provar sua capacidade de recolocar o Barcelona no caminho certo, por meio de uma série de decisões técnicas e táticas que podem determinar os rumos da temporada da equipe. De acordo com o que afirmou o jornal espanhol Marca, o momento atual não comporta reações exageradas nem a rendição às pressões, mas exige uma atuação prática para corrigir os erros e recuperar a confiança.

Os três próximos jogos, contra Deportivo Alavés, Aston Villa e Atlético de Madrid, dão ao treinador alemão uma oportunidade importante para reorganizar suas cartas, corrigir o rumo e provar que o Barcelona ainda é capaz de competir com os times mais fortes. É um momento que exige decisões claras e, talvez, mudanças impactantes na escalação e na forma de jogar.

Chegou a hora de Flick, e já não basta explicar os motivos da queda de rendimento: ele passou a ser cobrado a apresentar soluções concretas dentro de campo.

A defesa: o primeiro problema que atormenta Flick

O sistema defensivo encabeça as questões que Flick precisa tratar com urgência, depois que o Barcelona perdeu boa parte de sua solidez e passou a sofrer gols com frequência, o que se tornou uma das principais fontes de preocupação dentro da equipe.

Não se trata de abrir mão da filosofia ofensiva na qual o treinador alemão se apoiou e que rendeu conquistas importantes, mas de encontrar o equilíbrio perdido entre a pressão avançada e a segurança defensiva. O Barcelona precisa perceber o momento adequado para pressionar o adversário e o instante em que é preciso recuar e fechar os espaços, em vez de avançar de forma a deixar a linha defensiva exposta.

A coragem ofensiva não significa imprudência, e a insistência numa linha defensiva adiantada não deve se transformar num ponto fraco que os adversários explorem com facilidade. Os grandes jogos, especialmente os confrontos disputados em sistema de ida e volta, não comportam erros repetidos, e um único deslize pode ser suficiente para mudar completamente o rumo do confronto.

Consertar o sistema defensivo em meio à crise de lesões

A missão de Flick se torna ainda mais difícil por causa das lesões que atingiram o elenco do Barcelona e afetaram diretamente suas opções defensivas, pois ele passou a ser cobrado a encontrar uma combinação estável entre as peças disponíveis, distribuindo as funções de forma a reduzir as chances de desgaste e a poupar a equipe de novos revés.

Com a proximidade do retorno de algumas peças, como Jules Koundé, Andreas Christensen, Eric García e Espart, o treinador alemão terá uma margem mais ampla para reorganizar sua linha defensiva, avaliar as alternativas disponíveis e dar oportunidade aos jogadores que aguardam para provar suas capacidades.

Mas a prioridade não está em chegar a uma escalação defensiva ideal no papel, e sim em construir um sistema coletivo capaz de proteger o gol e de lidar de forma eficaz com as transições ofensivas dos adversários.

A defesa não depende apenas dos zagueiros e do goleiro, mas começa com a movimentação dos meio-campistas e atacantes e com a capacidade deles de pressionar, recuperar a bola e impedir que o adversário chegue com facilidade às zonas de perigo.

O dilema do meio-campo: quem merece comandar o Barcelona?

O meio-campo representa outra questão que precisa ser resolvida por Flick, diante do fato de o Barcelona dispor de um grupo de jogadores que apresentam características técnicas distintas e oferecem ao treinador múltiplas opções, mas o verdadeiro desafio está em escolher a combinação mais adequada para cada jogo.

A lista de opções inclui Rodri, Pedri, Bernal, Frenkie de Jong e Gavi, nomes que possuem potenciais variados capazes de dar à equipe diversas soluções, desde que utilizados de forma correta, de acordo com a natureza do adversário e as exigências do confronto.

Pedri tem a capacidade de controlar o ritmo do jogo e de oferecer soluções criativas graças à sua visão diferenciada, enquanto Rodri dá à equipe experiência e capacidade de organizar a posse e dominar o meio-campo.

Já De Jong se destaca pela capacidade de superar a pressão e de contribuir na construção das jogadas a partir da defesa, ao passo que Bernal oferece equilíbrio e calma tática, e Gavi dá à equipe energia, ímpeto e espírito combativo.

A partir daí, caberá a Flick definir as funções com clareza e escolher a escalação que estabeleça o equilíbrio entre posse de bola, pressão e cobertura defensiva, em vez de se apoiar nos grandes nomes sem considerar a sua adequação à natureza de cada confronto.

O rodízio: uma necessidade para evitar o esgotamento dos jogadores

Espera-se que a escalação do Barcelona passe por algumas mudanças ao longo dos próximos jogos, sobretudo porque o confronto com o Alavés difere em suas exigências do duelo com o Aston Villa, enquanto a partida contra o Atlético de Madrid impõe cálculos táticos e físicos completamente distintos.

Caberá a Flick administrar os minutos de jogo com cautela e não esgotar as peças titulares, especialmente diante do acúmulo de partidas e dos problemas físicos que a equipe enfrentou no período recente.

O confronto com o Alavés parece uma oportunidade adequada para recuperar a confiança e obter um resultado positivo, sem abrir mão do equilíbrio e da capacidade competitiva, enquanto a partida contra o Aston Villa representa um teste importante para a capacidade da equipe de reagir diante de um adversário forte e de lidar com as pressões fora da Espanha.

Já o confronto com o Atlético de Madrid será um teste mais complexo, pois revelará até que ponto Flick conseguiu devolver a solidez à sua equipe, recuperar sua identidade tática e sua capacidade de impor seu estilo diante de um adversário que sabe aproveitar os espaços e os erros.

O rodízio não significa necessariamente enfraquecer a escalação titular ou sacrificar a qualidade do desempenho, mas representa um meio de preservar a prontidão dos jogadores e de dar a todas as peças a sensação de sua importância dentro do projeto técnico.

Nesse contexto, as escolhas de Flick devem se basear em três critérios fundamentais: a prontidão física, o mérito técnico e o grau de adequação às exigências de cada jogo.

Recuperar a confiança: o desafio psicológico diante de Flick

Apesar da importância das soluções táticas e técnicas, a recuperação do moral representa um desafio não menos difícil para o treinador alemão.

As derrotas sucessivas diante de adversários do porte do Paris Saint-Germain e do Real Madrid deixam marcas psicológicas evidentes e podem levar à infiltração de dúvidas no íntimo dos jogadores, sobretudo quando os mesmos erros se repetem nos grandes jogos.

O Barcelona precisa recuperar a confiança em suas capacidades e jogar com personalidade forte, sem que cada erro se transforme numa fonte de ameaça ou num motivo para a perda de concentração.

É aqui que entra o papel de Flick, que precisa transmitir tranquilidade dentro do vestiário, ao mesmo tempo em que cobra dos jogadores que assumam a responsabilidade e se apeguem ao trabalho coletivo, longe de cálculos individuais ou da busca por desculpas para justificar os fracassos.

O retorno ao nível habitual não se concretizará apenas falando sobre os erros, mas por meio do trabalho diário, da solidariedade dentro de campo e da conquista de vitórias que devolvam a confiança ao grupo.

Por isso, os três próximos jogos parecem um ponto decisivo na temporada do Barcelona, não apenas pela importância de seus resultados, mas porque revelarão até que ponto Hansi Flick é capaz de tratar os problemas que apareceram com clareza no período recente.

A equipe precisa reduzir os erros defensivos, impor seu domínio sobre o meio-campo e melhorar a forma de lidar com as transições ofensivas, além de recuperar o espírito combativo e a personalidade que marcaram o Barcelona em seus melhores períodos.

Espera-se que o treinador alemão seja cobrado a realizar ajustes reais na forma de jogar e na distribuição das funções, devolvendo alguns jogadores aos seus melhores níveis e aproveitando a profundidade do elenco, em vez de sobrecarregar as peças titulares com encargos adicionais.

Acabou o tempo de se contentar em explicar os motivos das derrotas, e começou a fase de buscar soluções práticas que devolvam o Barcelona à sua posição competitiva. É o momento de Flick: ou ele consegue corrigir o rumo e recuperar a personalidade do Barcelona, ou as últimas derrotas se transformam no início de uma crise maior do que se esperava.