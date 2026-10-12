Hansi Flick, técnico do Barcelona, destacou a dificuldade do confronto que se aproxima contra o Galatasaray na Liga dos Campeões, enfatizando a necessidade de se preparar para o ambiente excepcional da torcida em Istambul. Ele também revelou que Gabriel Jesus está à disposição, embora tenha ressaltado que a decisão sobre sua participação será tomada após o treino.

Em declarações publicadas pelo jornal espanhol "As", durante a coletiva de imprensa que antecede o duelo com o Galatasaray, Flick afirmou: "Temos que nos preparar para o clima no estádio, que é um dos melhores do mundo. É algo impressionante, e o som da torcida no estádio é excepcional. O Galatasaray evoluiu muito diante das grandes equipes, e precisamos estar unidos".

Sobre a pressão que o Barcelona enfrenta por ser apontado como o grande favorito ao título, ele explicou: "Sempre digo que estou satisfeito com a forma como iniciamos a temporada, mas cada partida é diferente da outra. O jogo de amanhã será difícil. É uma honra estar aqui, mas as coisas podem mudar no futebol. Todos estão preparados para esta partida".

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A respeito das críticas feitas pelo Real Madrid à arbitragem, disse: "Espero que um dia vocês aprendam que eu nunca respondo a perguntas relacionadas a outras equipes. Estamos a um passo de enfrentar o Galatasaray, então vamos respeitar o Galatasaray".

Questionado se preferia ou não a presença de Vinícius Júnior na partida, Flick respondeu: "Me perguntem isso em duas semanas".

Sobre a sensação de o Barcelona ser o favorito para conquistar a Liga dos Campeões, respondeu: "É uma honra estar nessa situação. Trabalhamos muito duro e, para mim, o caminho até a final é muito longo. Precisamos disputar todas as partidas com a mesma mentalidade com que começamos a temporada, cuidando, claro, de controlar a bola".

Sobre as condições de Gabriel Jesus, o técnico do Barcelona esclareceu: "Ele está pronto. Se vai jogar, algo que ainda não definimos, tomaremos a decisão após o treino. Estamos muito felizes por tê-lo com a gente. É preciso reconhecer que é uma pequena surpresa, porque seu comportamento é excelente e ele é um grande jogador".

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Sobre a permanência do desejo dos jogadores do Barcelona de conquistar mais títulos, Flick disse: "Muitos destes jogadores são campeões do mundo, e constatamos que eles continuam sedentos por conquistar mais. É difícil, mas eles têm essa vontade. Precisamos trabalhar pela nossa torcida e por nossas famílias. A missão é difícil e o caminho é longo".

Sobre os jogadores do Galatasaray que poderiam ter capacidade para vestir a camisa do Barcelona, comentou: "Todos os jogadores do Galatasaray tiveram uma atuação muito boa na última partida. Se você é jovem e tem talento e sonhos, por que não sonhar? Talvez isso aconteça algum dia".

Sobre o plano do Barcelona para enfrentar o Galatasaray, Flick encerrou suas declarações afirmando: "O Galatasaray jogou na última partida da maneira que esperávamos. Tem atacantes diferenciados, e precisamos nos adaptar ao seu estilo. Devemos sempre nos adaptar ao adversário e também àquilo de que nós precisamos, e é isso que faremos amanhã".







