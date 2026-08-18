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Flick: Rodri é o melhor em sua posição, e estas são suas principais qualidades

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O treinador alemão exalta as qualidades de seu novo jogador

Hans Flick, técnico do Barcelona, não escondeu seu entusiasmo com a chegada do astro espanhol Rodri às fileiras da equipe catalã, considerando que o novo jogador é capaz de provocar um salto de qualidade no meio-campo e elevar o nível de todos os seus companheiros na próxima temporada.

Rodri tornou-se jogador do Barcelona, depois que o clube anunciou a contratação do internacional espanhol, que já começou a aparecer no site oficial do clube com a camisa número 16.

Flick considera que Rodri possui todas as qualidades que o tornam um jogador excepcional na posição de volante.

Disse o treinador alemão, conforme destacou o jornal catalão "Sport": "Acho que talvez seja o melhor jogador de número 6. Ele consegue controlar o desenrolar do jogo, além de oferecer uma grande ajuda no aspecto defensivo".

Flick: Rodri vai elevar o nível da equipe

Flick não se concentrou apenas na capacidade de Rodri de construir o jogo e controlar o ritmo das partidas, mas apontou também um dos principais pontos fortes do jogador espanhol, que é sua superioridade nas disputas e nos duelos aéreos.

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Disse o técnico do Barcelona: "As disputas aéreas são muito importantes para nós".

Flick considera que o impacto de Rodri não se limitará à sua posição dentro do meio-campo, mas se estenderá à equipe inteira, acrescentando: "Claro, a chegada dele vai elevar o nível de cada jogador".

O treinador alemão conta com a grande experiência de Rodri para ajudar um grupo de jovens jogadores dentro do vestiário do Barcelona, especialmente diante da presença de nomes como Pedri, Gavi, Fermín López e Marc Bernal.

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Uma transferência que veio em um momento delicado

A chegada de Rodri ao Barcelona ocorre em um período extremamente importante para a equipe, especialmente após a lesão sofrida pelo holandês Frenkie de Jong, que o afastará dos gramados por vários meses.

A lesão de De Jong foi um dos motivos que levaram Flick a buscar um meio-campista capaz de ocupar a posição de volante com eficiência, antes de encontrar em Rodri as características que procurava, graças à sua experiência, à sua personalidade de liderança e à sua capacidade de controlar o ritmo do jogo e sair jogando sob pressão.

Rodri chega ao Barcelona aos 30 anos de idade, carregado de um histórico repleto de conquistas, entre elas a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões da Europa e diversos títulos importantes, além de ter sido premiado com a Bola de Ouro duas vezes, segundo os dados apresentados.

Flick espera que o jogador espanhol se transforme em um dos pilares fundamentais de seu projeto no Barcelona e que dê ao meio-campo mais equilíbrio, experiência e força.

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