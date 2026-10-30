Hansi Flick, técnico do Barcelona, recusou-se a considerar as duas derrotas consecutivas diante de Paris Saint-Germain e Real Madrid como um indício do colapso do projeto da equipe, reafirmando seu apego às suas ideias e sua confiança na capacidade do "Blaugrana" de retornar ao caminho das vitórias, apesar das ausências que complicam sua missão antes do confronto com o Deportivo Alavés.

Apesar de ter conquistado 11 vitórias consecutivas entre o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões da Europa no início da temporada, o Barça perdeu nas duas etapas mais importantes, diante do atual campeão continental Paris Saint-Germain e, poucos dias depois, pelas mãos do rival tradicional e concorrente direto pelo título de LaLiga, o Real Madrid.

O Barcelona se prepara para enfrentar o Alavés, amanhã, sábado, pelo Campeonato Espanhol, depois de ter sofrido duas derrotas importantes no intervalo de uma semana, num momento em que a comissão técnica enfrenta desafios adicionais por conta da ausência de alguns jogadores titulares.

Flick disse, durante a coletiva de imprensa da partida, que as derrotas fazem parte de um longo percurso, ressaltando a necessidade de aceitar o resultado e aprender com ele, em vez de tratá-lo como o fim do caminho.

E acrescentou, segundo noticiou o jornal espanhol "AS": "Como sempre disse, estamos diante de um caminho muito longo, e nada é irreparável. Perdemos para o Real Madrid, e ninguém gosta de perder, mas temos que lidar com isso. Acho que poderíamos ter vencido aquela partida, tivemos chances, mas precisamos aceitar a derrota e aprender com ela".

O treinador alemão apontou a dificuldade de lidar com a atual lista de ausências, esclarecendo: "Temos Jules Koundé fora dos planos, além de Marc Casadó, Dani Olmo, Eric García e Andreas Christensen. Não é fácil lidar com todas essas ausências, e temos que encontrar as soluções. Para a partida de amanhã, a questão é clara para nós: o mais importante é somar os três pontos".

Flick responde ao apoio de Laporta e mantém seu projeto

Flick abordou a renovação, por parte de Joan Laporta, presidente do Barcelona, da confiança em sua capacidade de liderar a equipe, afirmando que sua relação com a diretoria do clube segue de forma normal e que o apoio que recebeu não mudará sua forma de trabalhar.

Disse ele: "Conversei com o presidente e com o Deco e, claro, está tudo bem. É um belo gesto, mas conheço a situação. Sei que perdemos duas partidas muito importantes no intervalo de uma semana, mas faço meu trabalho da melhor maneira possível".

E prosseguiu: "Nada mudou, e não perdi uma única gota do meu entusiasmo por treinar esta equipe maravilhosa. Vencemos as 11 primeiras partidas e, depois, sofremos duas derrotas. Temos que voltar às vitórias, pois esse é o nosso trabalho".

O treinador alemão ressaltou seu apego à abordagem que adota com a equipe, dizendo: "Estou convencido de que a nossa ideia é a melhor para esta equipe, e continuaremos trabalhando com ela até o fim. Estamos todos convencidos disso".

Flick demonstra preocupação com a convocação de Raphinha para a seleção do Brasil

Em outro contexto, Flick não escondeu seu desconforto com as repetidas convocações de Raphinha para a seleção do Brasil, especialmente porque o jogador voltou lesionado após a última data Fifa, o que gera preocupações no Barcelona quanto à sua prontidão física.

O técnico do Barcelona disse: "Este é um assunto sobre o qual também conversei com o Deco. Raphinha é um jogador muito importante para nós e, após a última data Fifa, voltou lesionado. Com certeza, essa situação não é a melhor para nós, mas as coisas são assim, e não podemos fazer nada a respeito".

E acrescentou: "Sei que Raphinha é o nosso capitão aqui, e que o clube mora no coração dele, mas ele também é brasileiro e, quando a seleção o convoca, está presente. Todos querem ajudar a seleção brasileira".

Flick encerrou sua fala reafirmando o desejo de administrar os minutos de participação do jogador, dizendo: "Para mim, ficaria feliz se pudéssemos controlar um pouco o número de minutos que ele joga. Sabemos que a viagem de ida e volta de Cingapura não é algo ideal, mas essa não é uma decisão que está em minhas mãos".

A declaração de Flick é vista como uma mensagem indireta ao italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, sobre a necessidade de administrar os minutos de participação de Raphinha.