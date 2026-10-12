Flick repete a opinião de Yamal sobre o astro "injustiçado" do Barcelona

Gerard Martín, destaque do Barcelona, alcançou a marca de 100 partidas oficiais com a camisa do time catalão, um feito que muitos jogadores não conseguiram atingir ao longo da história do clube.

De acordo com o jornal Sport, a trajetória de Gerard Martín com a equipe principal começou no verão de 2024, quando o técnico Hansi Flick o convocou para participar da pré-temporada, dentro de uma lista ampliada de jogadores da academia do clube.

Naquela época, o nível de Gerard não havia ultrapassado os limites da primeira divisão espanhola, apesar de ter feito uma temporada de destaque com o time B do Barça.

Mas a chegada do treinador alemão representou um ponto de virada decisivo na carreira do jogador. Flick conseguiu descobrir seus pontos fortes, reduzir suas deficiências e aproveitar ao máximo seu potencial, acompanhando-o em uma jornada de evolução contínua que consolidou sua posição como um profissional merecedor de estar nos mais altos níveis do futebol.

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Apesar de sua primeira aparição com a equipe principal ter sido na posição de lateral-esquerdo, a saída de Íñigo Martínez impôs uma reorganização do setor defensivo do Barcelona.

Gerard Martín havia adquirido alguma experiência jogando em uma linha defensiva formada por 3 zagueiros durante sua passagem pelo Cornellà, o que o ajudou a aceitar o desafio e se adaptar à posição de zagueiro central em um sistema baseado em 4 defensores.

O jogador assimilou os novos conceitos táticos com rapidez e precisão e forma atualmente uma dupla defensiva estável e bem ajustada ao lado de Pau Cubarsí.

Durante a entrevista coletiva que seguiu o confronto com o Getafe, Hansi Flick não poupou elogios ao defensor: "A confiança de Gerard Martín melhorou muito. Ele está comprometido com o estilo de jogo que adotamos. Todos podem evoluir, e o que Gerard apresenta reflete sua chegada ao nível de elite. Ele não recebe o reconhecimento que merece".

Essa avaliação coincide com a visão dos próprios jogadores do Barcelona. Lamine Yamal apontou recentemente, em uma entrevista, que Gerard Martín não recebe o devido reconhecimento.

Quando o jogador foi questionado sobre o assunto em uma entrevista recente ao jornal Sport, ele admitiu: "Bem, sim, talvez eu não receba reconhecimento suficiente, em certa medida, de fora do clube. Mas o mais importante para mim é ser valorizado pelos meus companheiros, pela minha família e pelo treinador. Estou focado nisso".

Portanto, a chegada de Gerard Martín às 100 partidas com o Barcelona não foi fruto do acaso, mas resultado da disciplina diante do ruído externo, somada ao êxito da comissão técnica em descobrir seus pontos fortes e trabalhar para desenvolvê-los desde o primeiro dia.