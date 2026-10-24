Está confirmada a ausência do francês Jules Koundé no confronto entre Barcelona e Real Madrid, marcado para amanhã, domingo, no clássico, depois de ele não conseguir se recuperar da lesão no tornozelo sofrida na semana passada. Com isso, o técnico alemão Hansi Flick será obrigado a recorrer novamente à linha defensiva que disputou a partida contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa, com mudanças previstas no meio-campo e no ataque.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Koundé não conseguiu participar dos treinos coletivos do Barcelona neste sábado, apesar de suas intensas tentativas de se recuperar e chegar a tempo para o confronto, o que foi confirmado por Flick durante a coletiva de imprensa anterior à partida.

A ausência do zagueiro francês aumenta os problemas defensivos do Barcelona, diante da continuidade das ausências de Eric García e Andreas Christensen, o que leva Flick a manter as mesmas opções defensivas nas quais se apoiou diante do Paris Saint-Germain, com Álex Campos entre os reservas.

Espera-se que a linha defensiva seja formada por Pau Cubarsí e Gerard Martín na zaga central, ao lado de Xavi Espart no lado direito e João Cancelo no lado esquerdo, enquanto Alejandro Baldé aguarda sua oportunidade no banco de reservas, depois de ter atuado por poucos minutos no confronto contra o Paris.

No meio-campo, Flick pretende fazer uma alteração forçada em razão da lesão de Dani Olmo no músculo posterior da coxa esquerda, que o afastará dos gramados por um mês, com Fermín López entrando em seu lugar, ao lado de Pedri e Rodri na região central, de acordo com a escalação prevista.

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A lista do Barcelona conta também com a presença de Oriol Juren, um dos talentos em ascensão da academia do clube, enquanto Frenkie de Jong se aproxima do retorno às atividades, depois de ter se recuperado da lesão no joelho sofrida durante a Copa do Mundo. Sua presença na lista pela terceira partida consecutiva pode lhe dar a oportunidade de sua primeira aparição nesta temporada.

No ataque, Flick se prepara para contar com o trio titular, com Raphinha na posição de centroavante, ao lado de Lamine Yamal no lado direito e Anthony Gordon na esquerda, com a possibilidade de acionar Adéyemi como substituto do ponta inglês caso as circunstâncias da partida assim exijam.

Também é aguardada a integração de Hamza Abdelkarim à lista do time principal, depois de ter atuado na semana passada com o time reserva diante do Utebo, em um passo que dá a Flick uma opção adicional antes do aguardado confronto diante do Real Madrid.