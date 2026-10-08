Flick recebe reforço importante antes do duelo com o Getafe, e dúvidas rondam Raphinha

A fase de retorno dos jogadores que estavam a serviço de suas seleções ao Barcelona foi concluída nesta quinta-feira, de modo que o técnico Hansi Flick agora conta com praticamente todos os seus jogadores à disposição.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o Barcelona encerrou nesta quinta-feira uma sessão de treinos marcada pelo retorno dos últimos jogadores que estavam com suas seleções, os quais se integraram aos trabalhos na Cidade Esportiva Joan Gamper após alguns dias de ausência.

Os últimos a retornar foram Pau Cubarsí, Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo e Lamine Yamal, aos quais se juntaram Anthony Gordon e Dominik Livaković, completando assim a lista de jogadores de seleções que ainda não haviam conseguido treinar com o time.

Com o retorno de todos os jogadores, Flick fará duas sessões de treinos como preparação para a partida de sábado contra o Getafe, agora que tem uma visão mais clara de sua escalação.

Próximas partidas BAR La Liga 12:30 GET

O treinador alemão foi obrigado a trabalhar com um grupo pequeno durante a maior parte do período da data Fifa, enquanto seus jogadores (17 no total) estavam atuando por suas seleções nacionais.

Raphinha ainda está de fora

A situação de Raphinha segue sendo um dos maiores pontos de interrogação. O jogador brasileiro voltou mais cedo de sua participação com a seleção devido a uma dor na coxa direita e vem seguindo um programa específico de tratamento. Nesta quinta-feira, treinou de forma individual.

Flick terá de avaliar sua evolução e definir se ele está apto a se juntar ao time e qual o nível de risco que vale a pena correr, depois de ter trabalhado às margens do campo.