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Flick recebe novo golpe antes do clássico

Barcelona x Real Madrid
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H. Flick
D. Olmo
Espanha
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Terceira lesão em um momento delicado

O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, sofreu um novo golpe antes do confronto do Clássico contra o Real Madrid, no próximo domingo, no estádio Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Trata-se da lesão do espanhol Dani Olmo, estrela do Barcelona, durante a partida contra o Paris Saint-Germain, ontem, terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, que terminou com vitória do time francês (4 a 2).

O jornal espanhol "As" noticiou que Olmo deixou o estádio Parque dos Príncipes frustrado, segurando a coxa de forma preocupante, tendo sido substituído aos 27 minutos pelo companheiro Fermín López.

Acrescentou que os relatórios iniciais indicam uma ruptura no músculo da coxa esquerda de Olmo, uma lesão grave que, sem dúvida, o afastará do Clássico, além de outras partidas na sequência.

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25 de out. de 2026

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O diagnóstico e o prognóstico só serão confirmados de forma definitiva nesta quarta-feira, por meio do exame de ressonância magnética a que o internacional espanhol será submetido em Barcelona.

O "As" prosseguiu: "Caso se confirme a ruptura, o período de recuperação poderá variar entre quatro e cinco semanas".

A lesão de Olmo é considerada um novo golpe para o elenco de Flick, após as lesões da dupla Jules Koundé e Eric García na última partida contra o Real Betis, pela La Liga.


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