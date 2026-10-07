Hansi Flick, técnico do Barcelona, recebeu uma boa notícia antes do próximo confronto contra o Getafe, após o retorno do goleiro Joan García aos treinamentos coletivos, depois de se recuperar da lesão que o afastou da partida contra o Sevilla.

De acordo com o que informou o jornal "Marca", o treinamento do Barcelona nesta quarta-feira contou com a participação de García ao lado dos demais companheiros, fazendo com que a lista de lesionados da equipe catalã diminua gradualmente.

O goleiro havia sofrido um problema no joelho direito durante o confronto contra o Racing no último dia 16 de setembro, após realizar um movimento equivocado durante o primeiro tempo, o que o obrigou a deixar o gramado no intervalo.

A lesão de García não foi grave, mas o impediu de participar do segundo tempo diante do Racing, além de desfalcar o confronto contra o Sevilla no estádio "Ramón Sánchez Pizjuán", bem como não ter sido convocado por Luis de la Fuente para atuar pela seleção da Espanha.

Próximas partidas BAR La Liga 12:30 GET

García é o goleiro titular no qual Flick confia, e com o seu retorno aos treinamentos coletivos, os indícios apontam para a possibilidade de ele atuar como titular no retorno do Campeonato Espanhol diante do Getafe, no sábado, na partida que será realizada no estádio "Spotify Camp Nou".

Raphinha segue como desfalque

Por outro lado, o brasileiro Raphinha ainda não se juntou aos treinamentos coletivos, após retornar antecipadamente da concentração da seleção de seu país por conta de uma lesão na parte posterior da coxa da sua perna direita.

Frenkie de Jong, que retornou aos treinamentos coletivos ontem, terça-feira, após se recuperar de uma lesão no joelho que o afastou dos gramados desde agosto, também seguiu trabalhando com o grupo hoje, ainda que em parte do treino.

A lista de lesionados do Barcelona ainda inclui Roony e Andreas Christensen.

Retorno dos selecionáveis

O treinamento do Barcelona hoje contou também com o retorno de alguns jogadores que estavam com suas seleções, com a participação de Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal, Xavi Espart e Hamza Abdelkarim no treino sob o comando de Flick.

Espera-se que o restante dos jogadores que atuaram por suas seleções, entre eles os jogadores da seleção da Espanha e Livaković, se juntem aos treinamentos do Barcelona amanhã, quinta-feira.

O treino da equipe principal contou ainda com a participação de Iker Rodríguez, jogador da equipe reserva.