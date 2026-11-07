Flick: Raphinha tomou a melhor decisão para o Barcelona e não penso na contratação de Álvarez

O Hansi Flick, técnico do Barcelona, elogiou a decisão de renovar o contrato do craque brasileiro Raphinha com o clube catalão nos últimos dias.

Flick afirmou, na coletiva de imprensa da partida entre Barcelona e Atlético de Madrid pela 12ª rodada de LaLiga: "A renovação do contrato de Raphinha? É a melhor decisão para o Barcelona e para o Raphinha. Estou muito feliz com isso, pois ele é um jogador fantástico e o capitão do nosso time".

O treinador alemão foi questionado sobre Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, e respondeu: "É um jogador fantástico para mim, mas ele joga no Atlético de Madrid, e eu preciso focar no meu time".

E concluiu: "Se Julián Álvarez ficou no passado? Não gosto de falar de jogadores que atuam em outros clubes. Eu foco nos jogadores do meu time e estou muito feliz com a situação atual do elenco. Temos muitas opções no setor ofensivo, e não penso em mais nada".

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Vale lembrar que Julián Álvarez era a primeira opção de Flick para reforçar o ataque com uma nova contratação no último verão, mas o Atlético recusou autorizar a transferência do jogador para o Barça.