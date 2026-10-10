Flick prepara mudanças em peso na escalação do Barcelona diante do Getafe

O Hansi Flick, técnico do Barcelona, caminha para fazer mudanças profundas na escalação de sua equipe no confronto diante do Getafe, marcado para este sábado, no estádio Spotify Camp Nou, com a expectativa de uma formação inédita, encabeçada pelo goleiro Joan García e pelo atacante brasileiro Gabriel Jesus.

Segundo o jornal espanhol "As", o retorno das competições após uma pausa para a Data Fifa que durou cerca de três semanas, somado à proximidade de uma agenda lotada de jogos difíceis, obrigará o treinador alemão a fazer ajustes em sua escalação e a dar oportunidade a vários jogadores que não atuam com regularidade, especialmente com a aproximação dos confrontos diante de Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Flick se prepara para contar com dois elementos novos de forma certa diante da equipe do técnico José Bordalás. O primeiro é o retorno de Joan García à meta, depois de sofrer uma lesão no joelho direito no dia 16 de setembro passado, durante o confronto contra o Racing. O segundo é a participação do brasileiro Gabriel Jesus como titular pela primeira vez, na posição de centroavante, no lugar de Raphinha, que não se recuperou completamente do edema muscular que sofreu há uma semana enquanto estava com a seleção do Brasil.









Espera-se que outros jogadores, como Gavi e Alejandro Baldé, tenham a chance de aparecer na formação titular.

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No caso do lateral-esquerdo, esta será sua primeira participação como titular na atual temporada.

Em contrapartida, Pedri e Rodri podem ganhar uma dose de descanso, enquanto as previsões apontam para a participação de Fermín López no meio-campo, depois de não ter disputado todos os jogos da seleção.

No setor defensivo, espera-se que Eric García ocupe a posição de lateral-direito, após sua recuperação do estresse muscular, enquanto Pau Cubarsí e Gerard Martín assumem a liderança do eixo da defesa.

No ataque, parece difícil que Flick deixe Lamine Yamal fora de seus planos, sobretudo diante do nível excepcional que ele vem apresentando atualmente, depois de seguir marcando gols e dando passes decisivos a um ritmo impressionante.

A identidade do jogador que ocupará a ponta-esquerda continua sendo o principal ponto de interrogação na escalação do Barcelona, com a disputa concentrada em grande parte entre Anthony Gordon e Karim Adeyemi, que representam os principais candidatos a ocupar essa posição.

A escalação prevista para o Barça, completa, ficou da seguinte forma:

Goleiro: Joan García.

Defesa: Baldé - Gerard Martín - Pau Cubarsí - Eric García.

Meio-campo: Gavi - Fermín López - Pedri.

Ataque: Adeyemi - Gabriel Jesus - Lamine Yamal.