Flick prepara meio-campo inédito diante do Alavés

Todos os indícios apontam para que Hans Flick, técnico do Barcelona, aposte em um meio-campo inédito, nunca visto antes, durante o confronto com o Deportivo Alavés, na noite de sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal Sport informou que a ausência de Fermín López e Dani Olmo obriga Flick a buscar uma terceira opção para acompanhar a dupla indispensável no meio-campo, Pedri e De Jong.

A solução será Gavi, que disputará sua quinta partida nesta temporada, e a terceira como titular.

A participação de Gavi será uma das surpresas esperadas na escalação titular do Barcelona na partida contra o Alavés. E, caso se confirme, estaremos diante da sétima mudança que Flick faz na formação do meio-campo da equipe desde o início da temporada.

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Será a primeira vez que Pedri, De Jong e Gavi se reúnem em campo com a camisa do Barcelona.

Gavi é atualmente o sétimo jogador menos utilizado da equipe catalã, tendo disputado apenas 191 minutos, superando nesse quesito somente os goleiros reservas Livaković e Szczęsny, além de Baldé, Frenkie de Jong, Hamza Abdelkarim e Brian Fariñas.

A última partida em que Gavi apareceu foi o confronto com o Paris Saint-Germain, que terminou com a derrota por 4 a 2 no estádio Parc des Princes, no qual atuou por meia hora, depois de começar o jogo no banco de reservas.

Até agora, Gavi jogou no meio-campo ao lado de um dos dois, Pedri ou De Jong, mas nunca havia atuado com ambos juntos em campo.