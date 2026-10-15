O brasileiro Raphinha, estrela do Barcelona, participou do treinamento coletivo com os companheiros nesta quinta-feira, após a ausência das últimas semanas por causa da lesão.

Raphinha se lesionou durante a data Fifa, servindo à seleção brasileira, e por isso desfalcou o Barça nas duas últimas partidas, contra Getafe (LaLiga) e Galatasaray (Liga dos Campeões).

O jornal catalão "Sport" informou que Raphinha voltou a participar do treinamento coletivo com o Barcelona nesta quinta-feira, um passo importante em seu processo de recuperação.

A publicação destacou que o ponta brasileiro entrou em campo ao lado dos companheiros, em uma sessão que servirá para avaliar sua resposta física depois de dias dedicados a treinos individuais.

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O jogador brasileiro vinha realizando treinos individuais em campo ao longo dos últimos dias, com aumento gradual da carga de trabalho físico. Além disso, o período que o Barcelona passou em Istambul (para o duelo com o Galatasaray) permitiu que ele seguisse avançando na fase de recuperação, sentindo-se cada vez melhor.

O objetivo de Raphinha parece claro: ele quer estar à disposição para a partida de sábado contra o Real Betis, na LaLiga, embora nem ele nem o departamento médico queiram correr riscos desnecessários. Tudo dependerá de como ele responder durante a sessão de treino de hoje e da evolução de seu quadro nas próximas horas.

Raphinha é um dos jogadores mais comprometidos do elenco catalão, e sua ausência chegou em um momento extremamente delicado do calendário. Apesar da vontade do ponta brasileiro de voltar o quanto antes para ajudar os companheiros, ele sabe perfeitamente que a recuperação completa — evitando qualquer recaída — segue sendo a prioridade máxima.

Em Istambul, no confronto com o Galatasaray, o Barcelona sentiu falta de algumas das características que o jogador brasileiro acrescenta ao desempenho da equipe, sobretudo sua intensidade e sua grande capacidade de pressionar. Mesmo assim, o time de Hansi Flick fez uma atuação excepcional no segundo tempo e conseguiu anular completamente a equipe turca.

Agora, diante de um calendário congestionado e de confrontos decisivos no horizonte, o retorno de Raphinha representará um reforço importante para a comissão técnica catalã.

Se as coisas continuarem evoluindo de forma positiva e Flick considerar que é o momento adequado, o brasileiro poderá integrar a lista de relacionados para a viagem a Sevilha, onde o time enfrenta o Real Betis. Ainda que sua participação não esteja garantida, a sessão de treino marcada para esta quinta-feira pode ser decisiva para aproximar a data de seu retorno aos gramados.

Em outra frente, o holandês Frenkie de Jong também participou integralmente da sessão de treino. Depois de voltar a se juntar ao grupo na semana passada, o jogador pode receber — conforme explicou Hansi Flick em entrevista coletiva — a liberação médica nesta semana, o que abre a porta para sua inclusão na lista de relacionados para o jogo contra o Real Betis.



