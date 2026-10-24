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Hussein Hamdy
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Flick: não vamos repetir o erro de Paris no Clássico, e esta dupla será desfalque

H. Flick
J. Kounde
D. Olmo
J. Mourinho
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Golpe duro para o Barcelona

Hansi Flick, técnico do Barcelona, confirmou estar preparado para enfrentar um grande ponto forte do Real Madrid, neste domingo, no clássico pela 10ª rodada de La Liga.

Flick disse, na coletiva de imprensa da partida: "Espero enfrentar no clássico uma equipe que tem muita confiança, porque, no fim das contas, estamos falando de um grande clube que conta com grandes jogadores e um grande treinador. Essa é a minha visão sobre o adversário".

E acrescentou: "A equipe tem muita qualidade, especialmente no setor ofensivo, e apresentou um bom desempenho em seus últimos jogos".

Flick foi questionado: "Vocês treinaram as bolas paradas?". E respondeu: "As bolas paradas são um dos pontos fortes do Real Madrid, que é uma das melhores equipes nesse aspecto. Conversamos sobre o assunto hoje e trabalhamos para nos preparar para isso. Precisamos defender melhor do que fizemos em Paris".

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E concluiu: "Koundé não vai jogar amanhã, e não queremos arriscá-lo, então temos que aceitar isso. Olmo estava passando por um ótimo momento e estava 100% pronto. Mas não teve sorte. Temos que aceitar a situação, e ele vai desfalcar a equipe em vários jogos, e essa situação não é fácil para ele. Mas também temos o Fermín".


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